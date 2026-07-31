KAD DUNAV PRESUŠUJE I PRIVREDA U PLIĆAKU: Vodostaj najveće evropske reke zbog tropskih vrućina u nezapamćenom padu

MOĆNI Dunav klecnuo je pred naletom ekstremnih vrućina, a sa svakim novim centimetrom manje vode, raste opasnost za privredu, snabdevanje i rečni saobraćaj.

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Najveća srpska reka više nije samo žrtva suše - njen istorijski nizak vodostaj preti da uspori transport robe, poveća troškove prevoza i pokrene lanac ekonomskih posledica.

Stručnjaci upozoravaju da svaki pad vodostaja znači manji teret na brodovima, skuplji transport i veći pritisak na privredu. Dok se prognozira nastavak vrelog talasa, Dunav se povlači, a raste strah da bi ceh ove suše mogli da plate i privreda i građani.

Zbog niskog vodostaja Dunava, Pokrajinska vlada je u sredu u Somboru, Vrbasu i Kuli proglasila vanredno stanje. Trenutno je najkritičnije kod Bezdana gde je juče izmereno čak minus 133 centimetra. Obilazeći radove na vodozahvatnoj crpnoj stanici "Bezdan 2" u Bačkom Monoštoru ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je istakao da nadležne institucije rade sve da bi se produbio ovaj kanal i da se omogući dotok vode.

Pašće još 20 centimetara POKRAJINSKA vlada je obezbedila 270 miliona dinara interventno za "Vode Vojvodine", kako bi mogao da se očiste pristupni kanali kojima se dovodi voda iz Dunava, do crpne stanice "Bezdan" . V. d. direktora JVP "Vojvodina vode" Igor Kolaković rekao je da je vodostaj trenutno -131 što je skoro istorijski minimum, a da će u narednim danima doći do pada još oko 20 centimetara.

- Tek smo u periodu kada bi Dunav trebalo da opada u naredna dva do tri meseca, tako da prognoze nisu dobre - rekao je Glamočić. - Pre dva dana smo obavešteni od "Voda Vojvodine" da je situacija vrlo alarmantna, pre svega ovde na "Bezdanu 2". Ova crpna stanica, odnosno pumpa, je noćas u tri sata, prestala da radi zbog niskog vodostaja. Vodostaj je nizak od kada RHMZ meri, ali je 1909. ovde u Bezdanu bio niži vodostaj nego što je to danas, bio je -143 centimetra. Obavestiće i ekološku inspekciju koja je pri Upravi za kriminalističku policiju da danonoćno nadgleda, da ne bi došlo do zahvatanja vode na nelegalan način u kanalima, kako bismo sačuvali riblji fond, floru i faunu u našim kanalima.

Kod Novog Sada, prema rečima Milana Nikolića, načelnika odeljenja za Lučke kapetanije, nivo Dunava juče ujutro bio je minus 45, a samo nekoliko sati kasnije "pao" je minus 50 centimetara, dok je plovidbeni put bio minus 107, a zagarantovana dubina za bezbednu plovidbu mora biti dva i po metra.

- Nema kiše i nema priliva vode - kaže Nikolić, dodajući da se u zoni Novog Sada pojavljuju sprudovi i plićaci. - U narednom periodu može da se očekuje još nepovoljnija situacija, i za desetak dana nivo će pasti za još deset do 15 centimetara. Nije bilo prolećnih kiša, usledile su visoke temperature i ta lančana reakcija izazvala je ovakvu, nepovoljnu hidrološku situaciju.

Kako dalje objašnjava naš sagovornik, reka meandrira, naprave su sprudovi i svaki dan se zbog povlačenja vode, nailazi na plićake, pa je kod Novog Sada najnezgodnije za plovidbu.

Budimpešta gasi nuklearke MAĐARSKI premijer Peter Mađar izjavio je da bi zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava nuklearna elektrana "Pakš" mogla privremeno u potpunosti da obustavi rad, ali je poručio da je snabdevanje zemlje strujom obezbeđeno.

- Kontinuirano moramo da isključujemo blokove u "Pakšu" i moguće je da će biti potrebno potpuno gašenje elektrane, što bi značilo gubitak od 2.000 megavata.

- Loša situacija je i u Rumuniji, a u Mađarskoj je na 80 odsto Dunava zaustavljena plovidba - navodi Nikolić situaciju kod naših severnih suseda. - Brodovi koji idu nizvodno ne mogu da plove i zaustavljaju se i prinuđeni su da nađu najpovoljniju vodu.

Branislav Vajda, predsednik Udruženja profesionalnih lađara ističe da je ovo što se dešava elementarna nepogoda i kaže da i pored nepovoljne hidrološke situacije i niskog vodostaja na Dunavu kroz našu zemlju plovidba nije obustavljena, ali ističe da je protok, odnosno transport robe rečnim putem smanjen.

- Od Beograda do Prahova može da se plovi bez većih problema - opisuje nam naš sagovornik trenutnu situaciju na Dunavu kroz Srbiju. - Može i do Novog Sada, u zavisnosti od gaza plovila. - Prema nekim podacima, otprilike na svakih sedam godina, ovakav ciklus na reci se ponavlja.

On ističe da na mestima gde god postoji brana, plovidba može da se obavlja nesmetano, kao što je slučaj sa "Đerdapom 1 i 2", ali da je kritično od Beograda, odnosno Besnog foka do Sremskih Karlovaca, kao i kod Novog Sada i u futoškom sektoru.

Vanredno MILAN Glušac, predsednik opštine Vrbas, u kojoj je proglašena vanredna situacija, kaže da je na teritoriji nove lokalne samouprave vodosnabdevanje redovno.

- U skladu sa preporukom Pokrajinskog štaba za vanredne situacije sve nadležne institucije su u pripravnosti - predočava prvi čovek vrbaske opštine. - U gradu imamo javne česme, i nema potrebe za postavljanje cisterni. Ipak, apelujemo na građane da racionalno troše vodu.

- Nerentabilno je prevoziti manje terete - ističe Vajda. - Zato treba imati strategiju šta treba raditi u ovakvim situacijama. Snabdevanje dizela i osnovnih derivata je za sada redovno. U bugarskom delu Dunava, odnosno iz Konstance će biti usporen transport uglja. Dobro je što se sirova nafta transportuje cevovodima, ali može biti problem sa derivatima, i da se to odrazi na cenu.

Toplotni talas, prema rečima našeg sagovornika tek dolazi, pa će se i u avgustu osetiti posledice. U Austriji i u Mađarskoj je trebalo da se uradi po jedna brana, to nije učinjeno, pa i to pravi problem. Kod nas od Gložanske krivine do Slankamena nisu do kraja urađene obalne utvrde da se produbi plovni put.

- U Rumuniji i Bugarskoj ima nasukanih brodova, ali kod nas za sada, srećom, nema - ističe Vajda.

Znatan manjak vode u Dunavu utiče i na floru i faunu u reci, ali pomora riba, bar zasada nema. Lađari svakodnevno dobijaju obaveštenja od nadležnih iz "Lovputa" o stanju na reci.

Ljubomir Pejčić, stručno lice u Ribolovačkom savezu Vojvodine, predočava da, za sada nema pomora ribe u Dunavu, ali da zbog visokih temperatura i manjka vode, može doći u akumulacijama i rukavcima.

- U Vojvodini su problemi akumulacije i kanali - kaže Pejčić, objašnjavajući da su akumulacije organski opterećene i da to može dovesti do uginuća ribe. - U kanalu kod Sivca je niska voda, a bilo je uginuća u kikindskom kanalu. Kada dođe leto neminovno je da u kanalima i akumulacijama ima manje vode, jer se crpi za navodnjavanje. Problem su sve učestaliji sušni periodi, koji dugo traju.

Apel kupačima NAČELNIK odeljenja za Lučke kapetanije Milan Nikolić apeluje na kupače i posetioce reka da budu oprezni na vodi.

- Pri niskom vodostaju pojavljuje se veliki broj sprudova, i zato posetioci plaža ne treba da se opuštaju i previše istražuju reku - upozorava Nikolić. - Ukoliko plove čamcima, ne treba da konzumiraju alkohol, a da piju što više vode.

REPUBLIČKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NALOŽIO PUNU PRIPRAVNOST



PREMIJER Đuro Macut izjavio je da su počeli hitni radovi na uklanjanju podvodnih sprudova i obezbeđivanju dotoka vode ka crpnim stanicama, kako bi se sprečili poremećaji u vodosnabdevanju i funkcionisanju privrede.

Republički štab za vanredne situacije održao je juče sednicu i naložio svim lokalnim štabovima punu pripravnost, uz upozorenje da se u narednih deset dana očekuju temperature i do 40 stepeni, što bi moglo dodatno da pogorša hidrološku situaciju. Uz nastavak sušnog perioda, to će dodatno povećati opasnost od izbijanja i širenja požara, kao i negativno uticati na zdravlje stanovništva, vodne resurse, poljoprivredu, saobraćaj i kritičnu infrastrukturu.

Lokalnim samoupravama preporučeno je da obezbede cisterne sa pijaćom vodom gde je potrebno, racionalno koriste vodu i preduzmu sve mere za ublažavanje posledica suše i ekstremnih vrućina. Štab je preporučio da se, u skladu sa procenom nadležnih organa, ograniči izvođenje radova na otvorenom u periodu od 11 do 18 časova, kada su temperature najviše, kao i da zdravstvene ustanove i službe hitne medicinske pomoći budu u stanju pojačane pripravnosti zbog očekivanog povećanog broja intervencija izazvanih visokim temperaturama.