PRIHODI ZA JUNI BOLJI OD OČEKIVANIH Vučić saopštio sjajne vesti: Domaći PDV, porez na dobit, carine, svi prihodi su veći, to je dobar signal

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić pohvalio se dobrom ekonomskom situacijom.

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- Ono što je važno da mere koje donosite je lako doneti ali je teško doći u tu situaciju. Bilo je od posebnog značaja da imamo dobru fiskalnu stabilnost i dobre prihode. Prihodi, pošto je juče bio poslednji dan juna meseca, prihodi za juni su bolji od očekivanih. Domaći PDV kao najvažnija stavka, porez na dobit, carine, svi prihodi su nam veći nego što smo očekivali i to je dobar signal.To je dobar pokazatelj ekonomskog napretka.