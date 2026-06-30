MINISTAR MALI O NOVIM MERAMA POMOĆI: Jeftiniji lekovi od 1.avgusta, na jesen isplata jednokratne pomoći penzionerima
PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će, u okviru paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, od 1.avgusta biti niže cene lekova, a da će krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, 1.663.000 penzionera u Srbiji dobiti jednokratnu pomoć od 35.000 dinara.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je predstavio novi paket ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana.
Mali je rekao da je ovo samo mali deo koji će država izdvojiti iz računa da pomogne građanima.
- Ovaj program košta oko 600 miliona evra, nikakav problem da to pokrijemo. Imali smo stopu rasta 2 odsto, četvrta smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Građani ne treba da brinu. Mi smo se poslednjih 12 godina ozbiljno bavili ekonomskom politikom i finansijama koje su danas stabilne i to potvrđuje i MMF. Ako vidimo da postoji prostor, mi ćemo taj novac vratirti građanima Srbije - rekao je Mali gostujući na RTS-u.
Podsetio je na prethodna povećanja penzija.
- Trudimo se da novac koji građani dobijaju bude što veći iz godine u godinu - naglasio je.
O infrastrukturi
Na pitanje o značaju Moravksog koridora, Mali je rekao da je on širi i bezbedniji nego ostali putevi i da je od neprocenjivog značaja za građane i za privredni razvoj.
Kazao je da je ostalo samo još 12 km koji će biti gotovi do kraja godine.
- Infrastruktura je važna, podižemo atraktivnost države ali ljudi su najvažniji. Ispunjavamo obećano i pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija - rekao je Mali.
O Ekspu
Mali je potvrdio da je za EXPO 2027 u Beogradu 140 zemalja potvrdilo učešće.
- Biće sigurno najuspešniji Ekspo, biće najveći događaj u našoj istoriji. To je ogromna razvojna šansa - rekao je Mali.
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