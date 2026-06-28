Ekonomija

ZA OVO MORATE DA POŽURITE: Rok za jednu obavezu ističe 30. juna, ko zakasni plaća 3.130 dinara

В.Н.

28. 06. 2026. u 15:02

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AGENCIJA za privredne registre (APR) podseća pravna lica i preduzetnike koji imaju obavezu revizije redovnih godišnjih finansijskih izveštaja sa datumom bilansa 31. decembra 2025. da 30. juna ističe zakonski rok za dostavljanje dokumentacije uz taj izveštaj.

ЗА ОВО МОРАТЕ ДА ПОЖУРИТЕ: Рок за једну обавезу истиче 30. јуна, ко закасни плаћа 3.130 динара

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Kako se navodi u saopštenju, obveznici koji propuste taj rok, dokumentaciju uz finansijski izveštaj mogu podneti APR-u najkasnije do kraja 2026. a u tom slučaju se osnovna naknada uvećava za 3.130 dinara usled neblagovremenog dostavljanja.

Propisana dokumentacija se može podneti putem posebnog informacionog sistema APR-a nakon javnog objavljivanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja kao potpunog i računski tačnog.

Dodaje se da ukoliko je redovan godišnji finansijski izveštaj javno objavljen kao nepotpun i računski netačan ili je javno objavljena informacija da izveštaj ne može biti objavljen usled neplaćene naknade, potrebno je ponoviti dostavljanje izveštaja zajedno sa propisanom dokumentacijom najkasnije do 31. decembra 2026.

Pomenuti zahtev, kako se precizira treba da kreiraju i dostave i oni obveznici revizije koji još uvek nisu dostavili redovan godišnji finansijski izveštaj, prenosi Tanjug.

(Alo)

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