LEŽE NOVAC: Najavljeno novih 10.000 dinara jednokratne pomoći - Evo ko na nju ima pravo!
OPŠTINA Paraćin opredelila je sredstva u iznosu od po 10.000 dinara za učenike od prvog do četvrtog razreda, kao jednokratnu novčanu pomoć namenjenu kupovini udžbenika i školske opreme.
Ova mera ima za cilj da roditeljima olakša pripremu dece za početak nove školske godine kroz finansijsku podršku za nabavku neophodnih školskih potrepština.
Kako se prijaviti za jednokratnu pomoć
Roditelji i staratelji učenika obrasce i potrebne potvrde mogu da preuzmu u školama koje njihova deca pohađaju. Nakon preuzimanja dokumentacije, potrebno je da kompletnu dokumentaciju predaju u zgradi Opštine Paraćin, na šalteru broj 11.
Krajnji rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć je 31. jul, zbog čega se roditeljima savetuje da potrebne obrasce i potvrde pribave na vreme i dostave ih u predviđenom roku.
Isplata tokom avgusta
Isplata sredstava u iznosu od 10.000 dinara po učeniku planirana je tokom avgusta, kada će roditeljima biti uplaćena sredstva namenjena za kupovinu udžbenika i školske opreme.
(Alo)
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