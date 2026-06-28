LEŽE NOVAC: Najavljeno novih 10.000 dinara jednokratne pomoći - Evo ko na nju ima pravo!

OPŠTINA Paraćin opredelila je sredstva u iznosu od po 10.000 dinara za učenike od prvog do četvrtog razreda, kao jednokratnu novčanu pomoć namenjenu kupovini udžbenika i školske opreme.

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Ova mera ima za cilj da roditeljima olakša pripremu dece za početak nove školske godine kroz finansijsku podršku za nabavku neophodnih školskih potrepština.

Kako se prijaviti za jednokratnu pomoć

Roditelji i staratelji učenika obrasce i potrebne potvrde mogu da preuzmu u školama koje njihova deca pohađaju. Nakon preuzimanja dokumentacije, potrebno je da kompletnu dokumentaciju predaju u zgradi Opštine Paraćin, na šalteru broj 11.

Krajnji rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć je 31. jul, zbog čega se roditeljima savetuje da potrebne obrasce i potvrde pribave na vreme i dostave ih u predviđenom roku.

Isplata tokom avgusta

Isplata sredstava u iznosu od 10.000 dinara po učeniku planirana je tokom avgusta, kada će roditeljima biti uplaćena sredstva namenjena za kupovinu udžbenika i školske opreme.

(Alo)