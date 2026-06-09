UTICAJNI AMERIČKI LIST: Severna Koreja je „najznačajnija priča o ekonomskom uspehu na svetu“

DEMOKRATSKA Narodna Republika Koreja cveta, njena ekonomija je u odličnom stanju zahvaljujući prihodima od izvoza oružja u Rusiju i pomoći iz Kine.

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Do ovog zaključka došao je ugledni američki list The Wall Street Journal.



-Njena ekonomija cveta kao što nije godinama, zahvaljujući prodaji oružja i raspoređivanju trupa u Rusiju, zalihama i finansiranju iz Kine, i sposobnosti da se zaobiđu međunarodne sankcije radi uvoza energije, komponenti i materijala, navodi se u članku.

U ovoj zatvorenoj zemlji, koju vrlo malo stranaca može da poseti, poslednjih godina su se dogodile značajne promene, na njihovo iznenađenje, posebno u glavnom gradu Pjongjangu. Pojavile su se aplikacije za taksi poput Ubera, restorani služe picu iz peći na drva i pileća krilca, kupci mogu da plaćaju mobilnim QR kodovima, kineski električni automobili krstare ulicama, a pojavile su se prodavnice za kućne ljubimce, internet kafići koji nude igre i saloni BMW-a. Prošle godine, u Pjongjangu je izgrađeno 10.000 novih kuća - više nego u Los Anđelesu ili Čikagu.

Režim Kim Džong Una je ojačao snabdevanje energijom i pristup građevinskom materijalu slanjem municije i preko 15.000 vojnika kako bi pomogao Rusiji u ratu sa Ukrajinom. Oko trećine ovih vojnika je ubijeno ili ranjeno, navodi se u članku. Prema procenama južnokorejskog tink-tenka INSS, prodaja oružja je Pjongjangu donela milijarde dolara.

Mesečna trgovina Severne Koreje sa Kinom dostigla je osmogodišnji maksimum. Mnogi kineski brendovi otvoreno posluju u Severnoj Koreji, uprkos kršenju sankcija.

Pre samo pet godina, Severna Koreja, i sam Kim, izgledali su na ivici kolapsa. Sada je režim bogatiji nego ikad.

(ctrana.media)