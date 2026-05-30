MINISTARKA POTVRDILA SJAJNE VESTI O USPEHU VUČIĆA: Sporazumi iz Kine donose milijardu novih investicija i 1.600 radnih mesta

MINISTARKA unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da, na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1.600 novih radnih mesta.

Lazarević je istakla da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi.

- To je nešto što mi kao zemlja koja ima izvanredne političke odnose i izuzetno razvijenu ekonomsku saradnju sa Kinom, naročito sada nakon ove posete i svega onoga što se desilo tamo i što je zaključeno i dogovoreno, možemo i te kako da koristimo - rekla je ministarka za RTS.

Dodala je da je u zvaničnom delu potpisano 23 sporazuma u prisustvu dva predsednika, ali i još 10 koji su potpisani u ostatku posete sa kineskim zvaničnicima, a koji pokrivaju ključne oblasti saradnje dve zemlje i daju važnu pravnu osnovu za dalji razvoj saradnje.

- Sa druge strane, onaj ekonomski deo, onaj biznis deo posete koji smo imali, i činjenica da se delegacija videla sa 29 kompanija i tom prilikom su potpisani važni ugovori koji se tiču direktno dolaska novih investicija, novih radnih mesta - ukupno 1.650 novih radnih mesta biće otvorena na osnovu ovih ugovora, i gotovo milijarda evra novih investicija. Struktura investicija i oblasti u kojima će se razvijati ti projekti su upravo od strateškog interesa - na prvom mestu mislim na automobilsku industriju i na korišćenje novih tehnologija - rekla je ona.

Kako je navela, Kina je u ovom momentu dominantni svetski izvoznik za 315 kategorija proizvoda.

- Kao takav ozbiljan igrač i sve veći investitor, ona je partner koga možete samo poželeti. I njihovo prisustvo ovde i činjenica da je trenutno u kineskim kompanijama zaposlen veliki broj radnika su stvari koje su konkretne, merljive i koje imaju izuzetan značaj za razvoj posebnih regiona Srbije, što je nama apsolutno važno - zaključila je ministarka Lazarević.

