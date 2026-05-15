Ekonomija

CENE NAFTE PORASLE: Nakon Trampove izjave o kineskoj kupovini američke nafte

В.Н.

15. 05. 2026. u 09:26

CENE nafte porasle su danas za više od jedan odsto nakon izjave američkog predsednika Donalda Trampa da Kina planira da kupuje sirovu naftu iz Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: AI generated/Gemini

Cena sirove nafte Brent porasla je za 1,17 dolara, odnosno 1,11 odsto, na 106,89 dolara po barelu, prenela je Al Džazira.

Cena američke sirove nafte "West Texas Intermediate" (WTI) porasla je za 1,10 dolara, odnosno 1,09 odsto, na 102,27 dolara po barelu.

Rast cena dodatno je podstaknut zabrinutošću zbog napada na brodove i zaplena u Ormuskom moreuzu, jednoj od ključnih ruta za globalni transport nafte.

Do skoka cena došlo je uprkos izveštajima iz Irana da je oko 30 brodova prošlo kroz Ormuski moreuz tokom četvrtka.

(Tanjug)

