STIGAO NOVI PREDLOG MOL-A O KUPOVINI NIS-A: "I dalje nismo zadovoljni, ovo je glavni kamen spoticanja"

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije.

Taneček David / ČTK / Profimedia

Kako je rekla, glavni kamen spoticanja se odnosno na pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu.

- Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdevanja, niti uticaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i privredu. Pregovori se nastavljaju danas i sutra. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cenu - poručila je ona, saopštilo je ministarstvo.

Đedović Handanović je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni, kako bi američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) dala svoje mišljenje i donela konačnu odluku.