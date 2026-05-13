Ekonomija

STIGAO NOVI PREDLOG MOL-A O KUPOVINI NIS-A: "I dalje nismo zadovoljni, ovo je glavni kamen spoticanja"

Новости онлине

13. 05. 2026. u 12:44

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije.

СТИГАО НОВИ ПРЕДЛОГ МОЛ-А О КУПОВИНИ НИС-А: И даље нисмо задовољни, ово је главни камен спотицања

Taneček David / ČTK / Profimedia

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije.

Kako je rekla, glavni kamen spoticanja se odnosno na pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu.

- Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdevanja, niti uticaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i privredu. Pregovori se nastavljaju danas i sutra. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cenu - poručila je ona, saopštilo je ministarstvo.

Đedović Handanović je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni, kako bi američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) dala svoje mišljenje i donela konačnu odluku.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Ne može da veruje šta joj je Nemačka upravo uradila!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Nemačka upravo uradila!