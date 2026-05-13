STIGAO NOVI PREDLOG MOL-A O KUPOVINI NIS-A: "I dalje nismo zadovoljni, ovo je glavni kamen spoticanja"
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u, ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima, kao i da se glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi na budući rad rafinerije.
Kako je rekla, glavni kamen spoticanja se odnosno na pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu.
- Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdevanja, niti uticaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i privredu. Pregovori se nastavljaju danas i sutra. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cenu - poručila je ona, saopštilo je ministarstvo.
Đedović Handanović je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni, kako bi američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) dala svoje mišljenje i donela konačnu odluku.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA RUŠENjE? Evo koje objekte smete da uklonite na svoju ruku
13. 05. 2026. u 12:55
KOMUNALCI DOBILI NOVA OVLAŠĆENjA: Ako uradite ovo, platićete i do 150.000 dinara
13. 05. 2026. u 11:48
RUSKI VOJNI STRUČNjAK: Jedan udar "orešnika" i "sarmata" može da uništi čitav NATO u Evropi
KOMBINOVANO lansiranje raketnih sistema „sarmat“ i „orešnik“ sposobno je da neutrališe celu vojnu infrastrukturu Severnoatlantske alijanse u Evropi, rekao je za ruske medije Aleksandar Stepanov, vojni stručnjak Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Ruske predsedničke akademije za nacionalnu ekonomiju i javnu upravu (RANHEGA).
13. 05. 2026. u 12:29
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE MOŽEMO DA POBEDIMO, PREJAKI SU!" Putinov čovek iznenadio izjavom na ruskoj državnoj televiziji
POZNATI ruski reditelj i propagandista Karen Šahnazarov rekao je da Rusija ne može da pobedi Ukrajinu, da je protivnik prejak i da je u interesu Rusije da što pre okonča rat.
11. 05. 2026. u 19:09
Komentari (0)