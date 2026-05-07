"PRE BIH SE UBIO NEGO ŠTO BIH TO DOZVOLIO" Vučić o NIS-u i ponudi od 2 milijarde: Završite posao do 22, ako ne možete doviđenja

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" nakon čega se osvrnuo na ucenama vezanim za NIS.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- Na pitanje N1 da li zna ko je Ranko Mimović, novi potencijalni kupac ruskog udela u NIS-u, koji je dao ponudu od 2 milijarde za kupovinu NIS-a, Vučić je rekao da ne zna ko je to i da je verovatno pisao neki dopis.

- Rekao sam da postoje neki čudni zahtevi i dalje od toga neću ići. Mi želimo u dobroj veri da okončamo razgovore, nadam se da će to biti završeno koliko sledeće nedelje. Nama se sankcije produžavaju 22. maja, u ovakvoj situaciji i problemima zemlja mora da ima normalno funkcionisanje i pod sankcijama kad funkcionišete, posebno u energetskom sektoru, očekujem veliku krizu u lancu snabdevanja hranom krajem godine. Biću obavešten kako je prošlo ovo današnje, ima nekih 4-5 tačaka sporenja, ali mi smo spremni - rekao je Vučić i dodao da se nada kompromisu.

- Što se tiče tog gospodina, da li je slao meni ili sekretaricama neki dopis. Ja dnevno primim 1.500 poruka, to ne shvatam na ozbiljan način. To je takva igra, koja neće proći kod nas, to što ste vi naseli, pa pomislili da iza toga stoji neko iz vlasti, to govori o vama, jer se svako kreće u granicama sopstvene pokvarenosti. Pre bih se ubio nego što bih to dozvolio, da opljačkam zemlju kao neki, bio bi mi dovoljan razlog da ne živim više. Čuj, našao neki 2 milijarde, pa srpska firma, jeste li ozbiljni. Nikad se nije time bavio, pa bi da kupi to, pa pita se valjda i Srbija. Evo ne možeš da kupiš, ne da Srbija. Ili će da dođe neko ko zna kako se upravlja preduzećem, ili doviđenja svi.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ (STF)

- Suviše sam ja ozbiljan čovek, uložio truda, rada i poštenja, slušao dovoljno laži o Mimovićima ili kako god se zvao, da bih svoje mesto u budućim udžbenicima rizikovao zbog nečijih para i igara. I ko zna ko iza toga stoji, mogao bih da pogađam ko iza toga stoji. Ali što bih kvario odnose sa nekim državama. Ili će da dođe neko ko zna tim poslom da se bavi ili ćemo mi to da radimo na ozbiljan način, ili će SAD da ukinu sankcije Rusiji. A to da dođe neko, pao sam kao veverica pa sam rešio da preuzmem to i to jer imam 2 milijarde... Pa Srbija je ponudila 2 milijarde, dala bi Srbija 2,2 milijarde, ali smo bili fer prema ruskoj strani. Vi možete da birate, ali da Srbija bude zadovoljna - rekao je Vučić.

Rekao je da sve predugo traje i da godinu i po dana postoje sankcije i razgovara svake nedelje.

- Ne bih li ispao fer prema ne znam više kome, ne bih li sačuvao odnose prema jednima ili drugima. I svako misli da može da gazi Srbiju kako hoće. Evo izvolite, završite posao do 22, ako ne možete, doviđenja - poručio je Vučić.