Ovo su nove cene goriva! Vučić: Najmanje smo povećali cenu goriva u Evropi od početka krize
Danas od 15 časova, na pumpama širom Srbije, na snagu stupaju nove cene goriva, piše Informer.
Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 191 dinar, dok će cena evrodizela biti 221 dinar za litar.
U odnosu na prošlu nedelju, cena benzina je nepromenjena, dok je evrodizel skuplji za 2 dinara.
- Danas će biti povećanje cene dizela samo za dva dinara, a cene benzina ostaje na istom. Mi smo trenutno predposlednji po visini novca za koliko smo uvećali cenu goriva od kad je kriza krenula. Dakle, mi smo najmanje u Evropi povećali cenu goriva, samo jedna zemlja je iza nas, Slovenija, ali su imali nestašicu zbog toga. Najmanje smo mi povećali cenu u celoj Evropi, ali smo zato spuštali akcize. I danas puštamo nove rezerve, gledamo da rafinerija radi. Snalazimo se na sve načina. Još nismo dirali u vojne rezerve - rekao je Vučić tokom obilaska Data centra.
