Ovo su nove cene goriva! Vučić: Najmanje smo povećali cenu goriva u Evropi od početka krize

В. Н.

30. 04. 2026. u 13:46

Danas od 15 časova, na pumpama širom Srbije, na snagu stupaju nove cene goriva, piše Informer.

Ово су нове цене горива! Вучић: Најмање смо повећали цену горива у Европи од почетка кризе

Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 191 dinar, dok će cena evrodizela biti 221 dinar za litar.

U odnosu na prošlu nedelju, cena benzina je nepromenjena, dok je evrodizel skuplji za 2 dinara. 

- Danas će biti povećanje cene dizela samo za dva dinara, a cene benzina ostaje na istom. Mi smo trenutno predposlednji po visini novca za koliko smo uvećali cenu goriva od kad je kriza krenula. Dakle, mi smo najmanje u Evropi povećali cenu goriva, samo jedna zemlja je iza nas, Slovenija, ali su imali nestašicu zbog toga. Najmanje smo mi povećali cenu u celoj Evropi, ali smo zato spuštali akcize. I danas puštamo nove rezerve, gledamo da rafinerija radi. Snalazimo se na sve načina. Još nismo dirali u vojne rezerve - rekao je Vučić tokom obilaska Data centra. 

Haos u FK Partizan! Uprava optužila Predraga Mijatovića za neverovatnu stvar!