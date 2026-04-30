Ovo su nove cene goriva! Vučić: Najmanje smo povećali cenu goriva u Evropi od početka krize

Danas od 15 časova, na pumpama širom Srbije, na snagu stupaju nove cene goriva, piše Informer.

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Litar benzina u narednih nedelju dana koštaće 191 dinar, dok će cena evrodizela biti 221 dinar za litar.

U odnosu na prošlu nedelju, cena benzina je nepromenjena, dok je evrodizel skuplji za 2 dinara.

- Danas će biti povećanje cene dizela samo za dva dinara, a cene benzina ostaje na istom. Mi smo trenutno predposlednji po visini novca za koliko smo uvećali cenu goriva od kad je kriza krenula. Dakle, mi smo najmanje u Evropi povećali cenu goriva, samo jedna zemlja je iza nas, Slovenija, ali su imali nestašicu zbog toga. Najmanje smo mi povećali cenu u celoj Evropi, ali smo zato spuštali akcize. I danas puštamo nove rezerve, gledamo da rafinerija radi. Snalazimo se na sve načina. Još nismo dirali u vojne rezerve - rekao je Vučić tokom obilaska Data centra.