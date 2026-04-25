Svet na prekretnici: Industrija fosilnih goriva promenjena je zauvek
NAFTNA kriza koju je izazvao rat u Iranu zauvek je promenila industriju fosilnih goriva, time što je odvratila zemlje od njihove upotrebe, izjavio je izvršni direktor Međunarodne agencije za energetiku (IEA) Fatih Birol.
On je za Gardijan rekao da je ključni efekat američko-izraelskog rata sa Iranom taj što će zemlje izgubiti poverenje u fosilna goriva tako da će se potražnja za njima smanjiti.
"Percepcija rizika i pouzdanosti fosilnih goriva će se promeniti. Vlade će preispitati svoje energetske strategije. Doći će do značajnog podsticaja ka korišćenju obnovljivih izvora energije i nuklearne energije, kao i do daljeg pomeranja ka elektrifikaciji u budućnosti", kazao je Birol, dodajući da će to smanjiti glavna tržišta za naftu.
Prema njegovim rečima, nema povratka iz krize jer je šteta već učinjena, piše Tanjug.
"Ovo će imati trajne posledice po globalna energetska tržišta u godinama koje dolaze“, upozorio je on.
Predstavnici više od 50 vlada, uključujući Veliku Britaniju, zemlje EU, velike proizvođače nafte i brojne zemlje u razvoju, sastaće se sledeće nedelje u Kolumbiji na prvoj međunarodnoj konferenciji o prelasku sa fosilnih goriva, gde će se razmatrati globalni odgovor na naftnu krizu, kao i težnja ka razvoju obnovljivih izvora energije.
