Profitiraju od smrti i sahrana: "Procvetala" pogrebna industrija u Rusiji, broj novih firmi veći skoro 40 odsto

POGREBNA industrija u Rusiji cveta usred rata u Ukrajini, s naglim porastom broja novootvorenih firmi za pogrebne usluge.

U prvom tromesečju ove godine registrovane su 524 nove firme, što je porast od 37.5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a taj se rast poklapa s izveštajima o gubicima koje ruske snage trpe na bojištu, pišu The Moscow Times i ruski list Kommersant.

Brojke potvrđuju procvat industrije

Podaci analitičke platforme Rusprofile pokazuju da su u prva tri meseca 2026. osnovane 524 firme za pogrebne usluge. Sličan trend beleži i platforma Kontur.Fokus, koja je evidentirala 500 novih subjekata u istom razdoblju. Time je ukupan broj organizacija u ovom sektoru dosegnuo 11.300, što predstavlja godišnji rast od 5.7 posto.

Rat i rast cena

The Moscow Times piše i kako do porasta broja pogrebnih preduzeća dolazi u vreme rusko-ukrajinskog sukoba. Uporedo s tim, drastično su porasle i cene. Prema podacima ruske Savezne službe za statistiku, Rosstata, cena kovčega u Rusiji od početka 2022. godine porasla je za 84 posto, a cena grobnog mesta za 51 posto.

Podaci za januar i februar ove godine takođe pokazuju rast opsega pruženih pogrebnih usluga za 6.9 posto u poređenju sa istim razdobljem prošle godine. U novčanom iznosu, rast je još izraženiji i iznosi 15.7 posto, dosegnuvši vrednost od 22.7 milijardi rubalja, što je otprilike 153.7 miliona američkih dolara.

Nastavak prošlogodišnjeg trenda

Ovaj procvat pogrebne industrije nije novost. Već je tokom 2025. objavljeno kako je dobit ruskih pogrebnih preduzeća naglo porasla od početka 2024. godine. Prihodi industrije tada su dosegnuli 39.5 milijardi rubalja, što je u to vreme bilo više od 440 miliona dolara, a kao razlozi navedeni su rekordna smrtnost i rat.

(index.hr)

