Srbija ulazi u najveću modernizaciju pruga do sada: Gradi se nova veza i ubrzava železnički saobraćaj na severozapadu zemlje

T.J.

20. 04. 2026. u 12:04

MINISTARSTVO građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokrenulo je ranu fazu tržišnog angažovanja za infrastrukturni projekat modernizacije železničke mreže u severozapadnoj Srbiji, koji obuhvata izgradnju nove veze između pruge Subotica-Bogojevo-državna granica i pruge Novi Sad-Odžaci-Bogojevo, uz rekonstrukciju železničke stanice Bogojevo.

Србија улази у највећу модернизацију пруга до сада: Гради се нова веза и убрзава железнички саобраћај на северозападу земље

Projekat je deo šireg programa modernizacije železničkog sektora koji se realizuje uz podršku Svetske banke i Francuske razvojne agencije.

Cilj ove faze je da se pre pokretanja tendera proveri spremnost tržišta, kapacitet izvođača i dobije povratna informacija o planiranim tehničkim i kvalifikacionim zahtevima, kao i modelu realizacije "design & build" po FIDIC Žutoj knjizi.

Prema dokumentaciji, planirana je izgradnja oko 1,41 km duge nove jednokolosečne obilazne veze koja bi omogućila direktno kretanje vozova između pravaca Novi Sad i Subotica, bez ulaska u stanicu Bogojevo. Time bi se, kako se navodi, značajno skratilo vreme putovanja i povećala operativna efikasnost, naročito u teretnom saobraćaju.

Pored nove veze, projekat obuhvata i rekonstrukciju oko 1,65 km pruge Subotica-Bogojevo, 1,45 km pruge Novi Sad-Bogojevo, obnovu sedam staničnih koloseka, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih sistema, kao i rekonstrukciju nivelisanih prelaza i propusta.

Investitor planira da angažuje izvođača koji će istovremeno izraditi projekat za građevinsku dozvolu i izvesti radove.

Rok za dostavljanje upitnika i prijavu za učešće u tržišnom konsultovanju je 27. april. Ministarstvo je navelo da učešće u ovoj fazi nije deo postupka nabavke i ne utiče na buduću evaluaciju ponuđača.

(Dnevnik)

Vratila mu se! Ana Ivanović se u julu razvela od Bastijana Švajnštajgera, a danas... (FOTO)

