Holandija će aktivirati prvu fazu plana za energetsku krizu: Evo šta to podrazumeva
HOLANDSKA vlada će u ponedeljak aktivirati prvu fazu plana za energetsku krizu, saopštili su danas izvori iz holandske vlade.
To je prvi put da će vlada aktivirati plan, koji je osmišljen tokom energetske krize koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu 2022. godine, prenosi Rojters.
Aktiviranje prve faze plana za energetsku krizu podrazumeva da na tržištu goriva neće biti neposrednih nestašica. U ovoj fazi, tržišta energije će se pažljivo pratiti, dok se vlada i industrija pripremaju za pogoršanje situacije.
Holandski premijer Rob Jeten u petak je izjavio da će njegova vlada u ponedeljak objaviti mere koje će stanovnicima te zemlje nadoknaditi rastuće troškove energije. Očekuje se da će mere uključivati poreske olakšice za vlasnike automobila, ali ne i smanjenje poreza na gorivo.
(Tanjug)
EU sprema hitan potez: Moguća aktivacija zaliha goriva zbog krize u Ormuskom moreuzu
17. 04. 2026. u 17:43
Propast evropskih aviokompanija zbog cena goriva: Holandski KLM otkazuje čak 160 letova
17. 04. 2026. u 13:58
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
