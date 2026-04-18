Janafu produžena dozvola za transport nafte NIS-u: Važi do 16. juna 2026.
AMERIČKA Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) izdala je licencu kompaniji Janaf za nastavak izvršenja ugovora o transportu sirove nafte zaključenog sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) do 16. juna, saopštio je Jadranski naftovod (Janaf).
Uprava Janafa je saopštila da je Jadranski naftovod, u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske, obezbedio licencu za nastavak izvršenja obaveza iz Ugovora o transportu sirove nafte zaključenog sa kompanijom NIS, sa rokom važenja do 16. juna 2026. godine.
- Izdavanje predmetne licence od strane nadležnog tela Ministarstva finansija SAD, OFAC-a, omogućilo je dalji stabilan i siguran razvoj snabdevanja naftom, u skladu sa strateškom ulogom Republike Hrvatske kao energetskog čvorišta u ovom delu Evrope - navodi se u saopštenju.
Naglašavaju da, kao i uvek, Janaf posluje odgovorno i u skladu sa međunarodnim propisima i svojom ulogom strateškog energetskog čvorišta Evropske unije, a sve u cilju zadovoljavanja energetskih potreba Republike Hrvatske i ovog dela Evrope.
(Indeks.hr)
