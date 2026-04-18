Važno obaveštenje za penzionere: PIO fond objavio poziv, ovo su dva ključna datuma da se odazovete
FOND za penzijsko i invalidsko osiguranje objavio je da će stručnjaci biti dostupni za direktne konsultacije u Novom Sadu 21. aprila i u Beogradu 22. aprila.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje organizuje posebne termine tokom kojih građani mogu da dobiju odgovore odmah, bez posrednika. Interesovanje je veliko, jer mnogi na ovaj način uspevaju da reše probleme koji ponekad traju godinama.
Građanima Srbije koji su deo radnog staža ostvarili u inostranstvu pruža se nova prilika da razreše važna pitanja u vezi sa penzijom i socijalnim osiguranjem.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje najavio je održavanje takozvanih "Međunarodnih dana razgovora", tokom kojih će stručnjaci biti dostupni za direktne konsultacije.
Ovi savetodavni susreti namenjeni su svima koji imaju radni staž u drugim državama, kao i stranim državljanima koji su radili u Srbiji, kako bi lakše ostvarili svoja prava na osnovu bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju.
Datumi konsultacija
Prema zvaničnim informacijama, razgovori sa predstavnicima Austrije biće organizovani u dva termina: u Novom Sadu 21. aprila i u Beogradu 22. aprila.
Građani će imati priliku da kroz direktan razgovor sa stručnjacima dobiju konkretne odgovore i smernice vezane za njihove pojedinačne slučajeve.
Ko može da se prijavi i šta se rešava
Ova inicijativa je posebno značajna za osobe koje imaju radni staž u dve ili više država, jer se u praksi često javljaju poteškoće u vezi sa priznavanjem prava.
Tokom razgovora moguće je dobiti informacije o uslovima za ostvarivanje prava na penziju, povezivanju radnog staža iz različitih zemalja, toku rešavanja predmeta, kao i o isplati penzija i drugih davanja.
Zahvaljujući prisustvu prevodilaca, građani mogu nesmetano da komuniciraju i dobiju precizne informacije bez jezičkih prepreka.
Prijave obavezne
Zainteresovani građani treba unapred da se prijave, najčešće putem telefona, kako bi dobili tačan termin i izbegli gužve. Fond PIO obično obaveštava javnost oko dve nedelje ranije, pa se preporučuje da se prijava obavi što pre.
U vremenu kada sve više građana Srbije radi ili je radilo u inostranstvu, pitanja penzije postaju sve složenija.
Zbog toga ovakvi susreti predstavljaju retku priliku da se na jednom mestu razjasne dileme koje mogu trajati godinama.
Ako ste radili u Austriji ili nekoj drugoj zemlji, ovo je dobra prilika da konačno dobijete jasne odgovore i ubrzate ostvarivanje svojih prava.
(Kurir)
Komentari (0)