Ankara upozorava: Uskoro ističe dugoročni sporazum sa Iranom o uvozu prirodnog gasa
DUGOROČNI sporazum Turske i Irana o uvozu iranskog tečnog prirodnog gasa ističe u narednim mesecima, a dve zemlje bi mogle da razgovaraju o moguđem produženju sporazuma iako pregovori još nisu pokrenuti, izjavio je danas turski ministar energetike Alparslan Bajraktar.
Sporazum, koji ističe u julu ove godine predviđa isporuke 9,6 milijardi kubnih metara gasa godišnje, ali te količine često nisu bile isporučivane, navodi Rojters.
Turska je prošle godine uvezla 7,6 milijardi kubnih metara iz Irana, što čini 13 odsto ukupnog turskog uvoza gasa, a podaci turskog regulatornog tela pokazuju da je poslednji put uvoz dostigao ugovoreni obim 2022. godine.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
Komentari (0)