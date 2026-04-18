Ekonomija

Ankara upozorava: Uskoro ističe dugoročni sporazum sa Iranom o uvozu prirodnog gasa

D.D.

18. 04. 2026. u 16:34

DUGOROČNI sporazum Turske i Irana o uvozu iranskog tečnog prirodnog gasa ističe u narednim mesecima, a dve zemlje bi mogle da razgovaraju o moguđem produženju sporazuma iako pregovori još nisu pokrenuti, izjavio je danas turski ministar energetike Alparslan Bajraktar.

Анкара упозорава: Ускоро истиче дугорочни споразум са Ираном о увозу природног гаса

Foto: Unsplash/Maria Lupan

Sporazum, koji ističe u julu ove godine predviđa isporuke 9,6 milijardi kubnih metara gasa godišnje, ali te količine često nisu bile isporučivane, navodi Rojters.

Turska je prošle godine uvezla 7,6 milijardi kubnih metara iz Irana, što čini 13 odsto ukupnog turskog uvoza gasa, a podaci turskog regulatornog tela pokazuju da je poslednji put uvoz dostigao ugovoreni obim 2022. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stiže sezona Bika: Tri horoskopska znaka očekuju velike promene