Ekonomija

Kako pripremiti klimu za leto? Vozači zanemaruju ovu stavku u autu, a trošak može biti veliki

K. Despotović

18. 04. 2026. u 14:00

KLIMA uređaj u automobilu tokom većeg dela zime ostaje zaboravljen, a sa prvim toplijim danima postaje ključan za udobnost. Tada mnogi vozači shvate da nešto nije u redu - vazduh više nije dovoljno hladan, pojavljuje se neprijatan miris ili sistem radi bučno. Priprema klima uređaja za letnju sezonu zato nije samo stvar komfora, već i pravilnog održavanja koje produžava vek celog sistema.

Како припремити климу за лето? Возачи занемарују ову ставку у ауту, а трошак може бити велики

Foto: Hazrat Bilal / Alamy / Profimedia

Glavni problem je u tome što klima tokom zime često ne radi. U tom periodu u sistemu se nakupljaju vlaga, prašina i mikroorganizmi, dok se deo rashladnog sredstva prirodno gubi kroz spojeve. Posledice su slabiji učinak, veće opterećenje kompresora i potencijalno neprijatni mirisi koji se šire kabinom automobila.

Provera količine rashladnog sredstva

Prvi korak u pripremi je provera količine rashladnog sredstva. Tokom godine može se izgubiti i do petnaest procenata, čak i bez vidljivih curenja.

Premalo sredstva znači slabije hlađenje i veće opterećenje kompresora, dok je previše takođe loše jer povećava pritisak u sistemu. Zato je važno da se punjenje obavi precizno i po specifikacijama proizvođača.

Dezinfekcija isparivača

Jednako važan, a često zanemaren deo je dezinfekcija isparivača. To je deo sistema u kojem zbog vlage nastaju idealni uslovi za razvoj bakterija i buđi. Upravo su oni najčešći uzrok neprijatnog mirisa koji se oseti čim se klima uključi.

Profesionalno čišćenje penastim sredstvima ili antiseptičkim rastvorima uklanja uzrok problema, a ne samo posledice.

Ako se već pojavio miris buđi ili vlage, rešenje nisu osveživači vazduha. Oni samo prikrivaju problem. Potrebno je kombinovati dezinfekciju, zamenu filtera kabine i pravilno sušenje sistema. To znači da se nakon vožnje ventilacija na kratko ostavi uključena bez klime kako bi se smanjila vlaga u sistemu.

Zamena filtera

Filter kabine ima ključnu ulogu u celoj priči. Prljav filter smanjuje protok vazduha, opterećuje ventilaciju i dodatno zadržava vlagu. Time ne samo da opada efikasnost hlađenja, već se stvaraju uslovi za razvoj bakterija. Zamena filtera je jednostavna i relativno jeftina intervencija, a često donosi primetno poboljšanje rada klime.

Konačna provera sistema

Nakon svih intervencija važno je proveriti da li sistem radi kako treba. Vazduh mora ravnomerno hladiti, kompresor raditi bez trzaja i ne smeju se čuti neobični zvuci. Svako odstupanje može ukazivati na dublji problem koji je bolje rešiti pre vrhunca letnje sezone.

Dugoročno, najvažnije je redovno koristiti klimu, čak i zimi. Povremeno uključivanje pomaže podmazivanju kompresora i sprečava isušivanje zaptivki. Uz to, godišnji servis i pravovremena reakcija na slabije hlađenje mogu sprečiti skuplje kvarove.

Minimalna ulaganja, a benefiti za vozače veliki

Najčešće greške vozača svode se na ignorisanje znakova problema, korišćenje osveživača vazduha umesto čišćenja i odlaganje servisa. Klima-uređaj tada radi, ali ne kako treba, što dugoročno vodi većim troškovima.

Priprema klima-uređaja za leto svodi se na nekoliko ključnih i jednostavnih koraka: proveru i punjenje rashladnog sredstva, dezinfekciju isparivača, zamenu filtera i kontrolu rada sistema. Ulaganje je minimalno u poređenju sa dobijenom udobnošću, ali i bezbednošću, jer prijatna temperatura u kabini direktno utiče na koncentraciju vozača tokom vožnje u letnjim uslovima.

(Espreso)

