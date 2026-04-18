Kako pripremiti klimu za leto? Vozači zanemaruju ovu stavku u autu, a trošak može biti veliki
KLIMA uređaj u automobilu tokom većeg dela zime ostaje zaboravljen, a sa prvim toplijim danima postaje ključan za udobnost. Tada mnogi vozači shvate da nešto nije u redu - vazduh više nije dovoljno hladan, pojavljuje se neprijatan miris ili sistem radi bučno. Priprema klima uređaja za letnju sezonu zato nije samo stvar komfora, već i pravilnog održavanja koje produžava vek celog sistema.
Glavni problem je u tome što klima tokom zime često ne radi. U tom periodu u sistemu se nakupljaju vlaga, prašina i mikroorganizmi, dok se deo rashladnog sredstva prirodno gubi kroz spojeve. Posledice su slabiji učinak, veće opterećenje kompresora i potencijalno neprijatni mirisi koji se šire kabinom automobila.
Provera količine rashladnog sredstva
Prvi korak u pripremi je provera količine rashladnog sredstva. Tokom godine može se izgubiti i do petnaest procenata, čak i bez vidljivih curenja.
Premalo sredstva znači slabije hlađenje i veće opterećenje kompresora, dok je previše takođe loše jer povećava pritisak u sistemu. Zato je važno da se punjenje obavi precizno i po specifikacijama proizvođača.
Dezinfekcija isparivača
Jednako važan, a često zanemaren deo je dezinfekcija isparivača. To je deo sistema u kojem zbog vlage nastaju idealni uslovi za razvoj bakterija i buđi. Upravo su oni najčešći uzrok neprijatnog mirisa koji se oseti čim se klima uključi.
Profesionalno čišćenje penastim sredstvima ili antiseptičkim rastvorima uklanja uzrok problema, a ne samo posledice.
Ako se već pojavio miris buđi ili vlage, rešenje nisu osveživači vazduha. Oni samo prikrivaju problem. Potrebno je kombinovati dezinfekciju, zamenu filtera kabine i pravilno sušenje sistema. To znači da se nakon vožnje ventilacija na kratko ostavi uključena bez klime kako bi se smanjila vlaga u sistemu.
Zamena filtera
Filter kabine ima ključnu ulogu u celoj priči. Prljav filter smanjuje protok vazduha, opterećuje ventilaciju i dodatno zadržava vlagu. Time ne samo da opada efikasnost hlađenja, već se stvaraju uslovi za razvoj bakterija. Zamena filtera je jednostavna i relativno jeftina intervencija, a često donosi primetno poboljšanje rada klime.
Konačna provera sistema
Nakon svih intervencija važno je proveriti da li sistem radi kako treba. Vazduh mora ravnomerno hladiti, kompresor raditi bez trzaja i ne smeju se čuti neobični zvuci. Svako odstupanje može ukazivati na dublji problem koji je bolje rešiti pre vrhunca letnje sezone.
Dugoročno, najvažnije je redovno koristiti klimu, čak i zimi. Povremeno uključivanje pomaže podmazivanju kompresora i sprečava isušivanje zaptivki. Uz to, godišnji servis i pravovremena reakcija na slabije hlađenje mogu sprečiti skuplje kvarove.
Minimalna ulaganja, a benefiti za vozače veliki
Najčešće greške vozača svode se na ignorisanje znakova problema, korišćenje osveživača vazduha umesto čišćenja i odlaganje servisa. Klima-uređaj tada radi, ali ne kako treba, što dugoročno vodi većim troškovima.
Priprema klima-uređaja za leto svodi se na nekoliko ključnih i jednostavnih koraka: proveru i punjenje rashladnog sredstva, dezinfekciju isparivača, zamenu filtera i kontrolu rada sistema. Ulaganje je minimalno u poređenju sa dobijenom udobnošću, ali i bezbednošću, jer prijatna temperatura u kabini direktno utiče na koncentraciju vozača tokom vožnje u letnjim uslovima.
(Espreso)
Holandija će aktivirati prvu fazu plana za energetsku krizu: Evo šta to podrazumeva
18. 04. 2026. u 18:17
MOL isplaćuje dividende za poslovnu 2025: Evo kada stižu
18. 04. 2026. u 17:22
Dmitrijev o ublažavanju sankcija: SAD počinje bolje da razume značaj ruske nafte
18. 04. 2026. u 16:43
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
