Ursula fon der Lajen : Potrebna nam je domaća proizvodnja obnovljivih i nuklearnih izvora
RAST cena nafte i gasa usled sukoba na Bliskom istoku ponovo je otvorio pitanje energetske zavisnosti Evropske unije i podstakao pozive za ubrzanje prelaska na obnovljive izvore energije, piše TASS.
Evropski zvaničnici upozoravaju da je blok i dalje snažno oslonjen na fosilna goriva, čiji uvoz EU košta stotine milijardi evra godišnje, dok je cilj da se udeo obnovljivih izvora poveća na 42,5 odsto do kraja decenije.
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da je od početka krize potrošeno više od 22 milijarde evra na uvoz energenata bez povećanja energetske sigurnosti, naglašavajući potrebu za većom domaćom proizvodnjom energije iz obnovljivih i nuklearnih izvora.
(Tanjug)
