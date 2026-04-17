Rekordna cena zlata: Ormuski moreuz prohodan, investitori i dalje biraju sigurnost
CENA zlata porasla je danas za nešto manje od dva odsto, na više od 4.850 dolara po unci, nakon objava o smirivanju situacije oko sukoba na Bliskom istoku.
Do toga je došlo pošto su investitori reagovali na vest da će Ormuski moreuz ostati potpuno otvoren za komercijalni brodski promet tokom desetodnevnog primirja između Izraela i Libana, preneo je Trejding ekonomiks.
Međutim, prema iranskim pomorskim vlastima, brodovi su dužni da tranzitiraju „koordinisanom rutom“, što je uslov koji je ponovio i ministar spoljnih poslova te zemlje Abas Arakči. Ova objava izazvala je nagli pad cena nafte koje su danas niže za oko 10 odsto, što je makar kratkoročno pomoglo u ublažavanju inflatornih pritisaka.
Ipak, uprkos poboljšanom raspoloženju, celokupna situacija ostaje krhka. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američka blokada Ormuza ostati na snazi dok se ne postigne sveobuhvatni sporazum.
Zlato je sada na putu da završi nedelju sa 0,8 odsto više. To je četvrti uzastopni nedeljni rast, koji je podstaknut očekivanjima da bi trajniji sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao da smanji rizike od inflacije i ograniči potrebu za zaoštravanjem monetarne politike centralne banke.
(Tanjug)
Preporučujemo
Holandija će aktivirati prvu fazu plana za energetsku krizu: Evo šta to podrazumeva
18. 04. 2026. u 18:17
MOL isplaćuje dividende za poslovnu 2025: Evo kada stižu
18. 04. 2026. u 17:22
Dmitrijev o ublažavanju sankcija: SAD počinje bolje da razume značaj ruske nafte
18. 04. 2026. u 16:43
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)