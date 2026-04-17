Rekordna cena zlata: Ormuski moreuz prohodan, investitori i dalje biraju sigurnost

CENA zlata porasla je danas za nešto manje od dva odsto, na više od 4.850 dolara po unci, nakon objava o smirivanju situacije oko sukoba na Bliskom istoku.

FOTO: Depositphotos/belchonock

Do toga je došlo pošto su investitori reagovali na vest da će Ormuski moreuz ostati potpuno otvoren za komercijalni brodski promet tokom desetodnevnog primirja između Izraela i Libana, preneo je Trejding ekonomiks.

Međutim, prema iranskim pomorskim vlastima, brodovi su dužni da tranzitiraju „koordinisanom rutom“, što je uslov koji je ponovio i ministar spoljnih poslova te zemlje Abas Arakči. Ova objava izazvala je nagli pad cena nafte koje su danas niže za oko 10 odsto, što je makar kratkoročno pomoglo u ublažavanju inflatornih pritisaka.

Ipak, uprkos poboljšanom raspoloženju, celokupna situacija ostaje krhka. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američka blokada Ormuza ostati na snazi dok se ne postigne sveobuhvatni sporazum.

Zlato je sada na putu da završi nedelju sa 0,8 odsto više. To je četvrti uzastopni nedeljni rast, koji je podstaknut očekivanjima da bi trajniji sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao da smanji rizike od inflacije i ograniči potrebu za zaoštravanjem monetarne politike centralne banke.

(Tanjug)