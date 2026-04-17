Ekonomija

Oglasio se Siniša Mali iz Vašingtona: Srbija stabilna uprkos krizi potvrdile rejting agencije

В.Н.

17. 04. 2026. u 16:37

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je danas u Vašingtonu nakon sastanka sa rejting agencijom Fitch da su oni zadovoljni svim merama koje je država preuzela kako bi sačuvala makroekonomsku stabilnost i da je Srbija pokazala da ima jake javne finasije.

Огласио се Синиша Мали из Вашингтона: Србија стабилна упркос кризи потврдиле рејтинг агенције

Foto: Ministarstvo finansija (HO)

Odgovarajući na pitanje novinara kako je prošao sastanak sa rejting agencijom Fitch i kakve su im prognoze i šta možemo da očekujemo, Mali je podsetio da je imao sastanak sa sve tri renomirane kreditne rejting agencije i da je su ti sastanici za državu veoma važno, jer je Srbija jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting i jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU, a koja ima taj rejting.

- I za građane Srbije to samo znači da su nam javne finansije zdrave, da smo stabilni, i da kada pogledate krvotok naše privrede, da je apsolutno u skladu sa najrazvijenijim i najjačim, najbezbednijim zemljama na svetu. To nikada u istoriji nije bilo. Zato su mi važni ti sastanci, da čujem šta još treba da promenimo, unapredimo. I tema, naravno, bila je energetska kriza, koliko je Srbija spremna za ove poremećaje na tržištu. Izneo sam podatke i o našim rezervama, i za dizel, i za benzin, za gas takođe, način na koji smo reagovali na krizu, u smislu i puštanja 40.000 tona dizela iz naših rezervi, u smislu smanjenja akciza na derivate od 25 odsto - rekao je Mali.

Dodao je da je država Srbija opet preuzela najveći teret ove krize na sebe, pokazala koliko su nam jake javne finansije, pokazala koliko na kraju krajeva brinemo o ljudima, na koji način pokušavamo da taj teret sa njih preuzmemo na sebe.

- I njima se to svidelo, bili su veoma zadovoljni, jer uprkos svemu tome što državu to košta, mi smo sačuvali makroekonomsku stabilnost. I to su bile dve najvažnije poruke za rejting agencije (Fič, Mudis i Standard end Purs), ali takođe i dve najvažnije poruke za naše građane. Stabilni smo, imamo dovoljno rezervi, nema potrebe za panikom, nema potrebe za bilo kakvim problemima u tom pogledu - istakao je Mali, koji učestvuje na Prolećnom zasedanju MMF i SB.

Mali je rekao da postoje i problemi na tržištu kerozina i da je Lufthansa zaustavila saobraćaj velikog broja svojih aviona na velikom broju linija, kao i KLM takođe.

- Toliko su porasli troškovi kerozina da se jednostavno ne isplati da se na pojedine rute lete, Srbija i dalje leti, iako mi sada u aprilu pravimo i gubitke upravo zbog višeg troška i skupljeg kerozina. Ali ne želimo da odustanemo, jednostavno izdržaćemo i taj pritisak, jer opet, Srbija je pozitivna, profitabilna i ima snage za to - dodao je Mali.

Rekao je da su to samo neki od primera koje je izneo rejting agenciji Fitch, ali su to i primeri koje je želeo da iznese i građanima Srbije.

- Želim i naši građani da znaju kako se borimo, kako izdržavamo, i koliko na takav način pokazujemo da sve ono što smo radili u prošlosti, u smislu i rezervi i odgovornog vođenja računa o svakom dinaru se u uslovima ovakvih kriza isplati - zaključio je Mali.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
