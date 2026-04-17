Podigli cene đubriva, prave i veštačke nestašice: Pojedini trgovci uvideli da mogu dodatno da zarade na krizi na Bliskom istoku

PROLEĆNA setva se zahuktava, a sa njom i cene mineralnog đubriva. Većina ratara se na vreme opskrbila po starim cenama, ali oni koji to još nisu uradili naišli su na probleme u nabavci potrebnih količina.

Ne samo zato što su džakovi sa prihranom poskupeli u međuvremenu, već i zato što su pojedini trgovci uvideli da mogu dodatno da zarade na sukobu na Bliskom istoku. Neki su bili spremni da prave veštačke nestašice, pa čak i liste čekanja ne bi li opravdali poskupljenja.

Za radove na polju u narednom periodu, mineralnog đubriva ima dovoljno, jer su najveće nabavke obavljene u januaru, kada energetska kriza nije bila na vidiku. Ipak, cene azotnog đubriva koje se uvozi rastu u našim poljoprivrednim apotekama, što bi ratarima moglo da uveća troškove proizvodnje.

- Većina ratara obezbedila je dovoljne količine i đubriva - kaže za "Novosti" ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dragan Glamočić. - Kad je reč o NPK đubrivu, njega ima sasvim dovoljno jer se proizvodi u našoj zemlji. I nabavljene količine azotnog đubriva koje se uvozi, jer ga proizvode isključivo zemlje koje imaju gas, dovoljne su za potrebe za nekoliko meseci. Zato verujem da sada pojedini trgovci love u mutnom kako bi više zaradili.

Prema rečima Miroslava Matkovića, predsednika Udruženja poljoprivrednika Subotice, urea je pre dva meseca koštala 60 dinara, a sada je 10 dinara skuplja po kilogramu. Osim uree, neujednačeno su poskupele i druge vrste đubriva. Tako je cena amonijum-nitrata porasla sa 50 na 64 dinara, a kalcijum amonijum-nitrata sa 37 na 47 dinara po kilogramu.

Uvozimo 70 odsto potreba AGROEKONOMISTA Žarko Galetin kaže da Srbija uvozi oko 70 odsto svojih potreba za mineralnim đubrivom i da se sada postavlja i pitanje da li će robe biti dovoljno i po kojoj ceni. - Verujem da imamo zaliha za prolećnu sezonu. Manir manjih proizvođača je da kupe baš onda kada im treba, ne drže ga u zalihama i oni bi možda mogli da budu u problemu. Pitanje je koliko će naši poljoprivredni proizvođači i gazdinstva smanjiti upotrebu mineralnih đubriva i to će se sve na kraju odraziti na prinose - kaže Galetin.

- Pre tri nedelje pokušali smo da nabavimo veštačko đubrivo za jesenju setvu za pšenicu i uljanu repicu, ali suočili smo se sa tim da su nam trgovci rekli da nemaju za prodaju. Na otkupnim mestima se ne pozivaju na bliskoistočnu krizu, ali ne kažu ni zašto nema. Mi poljoprivrednici nagađamo da je tu reč o kalkulaciji, da trenutno ne žele da prodaju čekajući da cene još više skoče.

Prema rečima našeg sagovornika, ove godine situacija sa mineralnim đubrivom je neizvesna, usled globalnih dešavanja. Zato su prvi put rešili da probaju da naprave zalihu po starim cenama, a uz mogućnost uzimanja kredita od države.

Srbija ima jednog domaćeg proizvođača mineralnih đubriva, koji proizvodi dovoljno NPK đubriva, ali ne i azotna đubriva, koja se uglavnom uvoze iz Rusije i Mađarske. Uvoznici tvrde da su zbog rata u Iranu cene azotnih đubriva u Rusiji porasle za čak 50 odsto, dok je NPK poskupeo za 25 odsto. Nakon najave primirja cene su počele da padaju.