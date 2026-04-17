Inflacija u Grčkoj raste: Poskupela hrana, garderoba i transport

UTICAJ sukoba na Bliskom istoku već se oseća u Grčkoj, navodi se u istraživanju Helenskog statističkog zavoda (ELSTAT), koje pokazuje skok inflacije od 2,6 odsto na mesečnom i 3,9 odsto na godišnjem nivou.

Pritisci su evidentirani u energetskom sektoru, gde cene goriva beleže dvocifrene poraste, prenosi "Ekatimerini".

U poređenju s februarom, inflacija u transportu iznosila je 7,3 odsto. Promene su zabeležene kod dizel goriva (24,1 odsto), benzina (11,4 odsto) i ostalih goriva (19,8 odsto).

Cene avionskih karata na mesečnom nivou porasle su za 26,2 odsto.

Rast cena hrane nastavljen je sa 0,2 odsto na mesečnom nivou, uz poskupljenja jogurta (tri odsto), voća i povrća (2,2 odsto), dok je zabeležen pad cena testenina (3,5 odsto), govedine (0,5 odsto), sveže ili smrznute ribe (3,3 odsto) i jestivih ulja (1,6 odsto).

Pored energije, zabeležen je i mesečni rast cena garderobe i obuće od 21,9 odsto, što se povezuje sa povratkom cena nakon zimskih rasprodaja.

