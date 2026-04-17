Spaja se most koji čeka čitava Srbija: Ovako će izgledati srce Fruškogorskog koridora (FOTO)

KLjUČNI most Fruškogorskog koridora nalazi se pred spajanjem. Ovo čudo arhitekture u Novom Sadu trajno će izmestiti teretnjake i olakšati putovanje ka Evropi.

U Novom Sadu se trenutno odvija istorijski infrastrukturni razvoj kroz izgradnju dva velika i strateški važna mosta preko Dunava.

Ovi projekti, koji uveliko napreduju i ulaze u završne faze, trajno će promeniti saobraćajnu sliku grada i celokupnog regiona. Novi Sad sada dobija svoj četvrti i peti most, čime se značajno unapređuje tranzitni i lokalni saobraćaj.

Upotpunjava se Fruškogorski koridor

Izgradnja petog novosadskog mosta, koji u okviru brze saobraćajnice Fruškogorski koridor povezuje bačku stranu i Petrovaradin, ušla je u vidljivu završnicu. Krakovi ovog mosta sada se jasno vide iznad Dunava, a prema najavama "Koridora Srbije", njihovo spajanje se očekuje tokom aprila 2026. Završetak radova i zvanično puštanje u saobraćaj najavljeno je za drugu polovinu ove godine, dok je celokupan posao poveren kineskoj kompaniji CRBC.

Ova impresivna struktura, duga 1.663 metra, premošćuje Dunav u širini od 560 metara. Most je projektovan kao savremeni "ekstrados" objekat sa kosim zategama i ramovskom konstrukcijom od prednapregnutog betona promenljivog poprečnog preseka. Njegov vizuelni identitet definisaće dvostruki kratki piloni, visoki 25 metara i zakošeni prema spolja.

Rasponi glavnog mosta iznose 134, 235 i 134 metra, a stabilnost garantuju temelji na šipovima. Samo se stubovi glavnog raspona oslanjaju na po 37 šipova prečnika jedan i po metar i dužine od oko 37 metara. Širina glavnog mosta iznosi 28 metara, dok su prilazne konstrukcije široke 25 metara, a čitavom dužinom su i obostrane biciklističke staze.

Celokupna konstrukcija podeljena je u tri celine:

- severnu prilaznu konstrukciju na kaćkoj strani (668,62 metra),

- glavnu mostovsku konstrukciju (505,75 metara),

- južnu prilaznu konstrukciju na petrovaradinskoj strani (488,62 metra).

Na ovom gradilištu je angažovano više od stotinu radnika na neposrednom izvršavanju poslova, uz više od 50 jedinica opreme i mehanizacije.

Tranzit i trasa ka tunelu "Iriški venac"

Kada je reč o trasi i saobraćaju, vozila će sa južne prilazne konstrukcije biti usmeravana na sadašnju dolmu, koja je delimično nasuta za potrebe gradnje. Od tog mesta izdizaće se nadvožnjak preko brze pruge i državnog puta, vodeći dalje od tekijske crkve direktno u tunel "Iriški venac".

Ovaj most imaće ključnu ulogu u izmeštanju teretnog saobraćaja iz Petrovaradina i Novog Sada, omogućavajući direktnu vezu auto-puteva iz pravca Subotice i Zrenjanina sa Fruškogorskim koridorom i panevropskim koridorima 10 i 10B.

Sam Fruškogorski koridor, čija je izgradnja počela u maju 2021. godine, predstavlja najkraću vezu između BiH i Rumunije, spajajući Novi Sad, Rumu, Šabac i Loznicu sa granicom. Ukupna dužina ove brze saobraćajnice iznosi 44,41 kilometar i podeljena je na četiri deonice.

Prva deonica dugačka je nešto više od 14 kilometara i ide od petlje Petrovaradin Istok do Paragova. Druga deonica od oko 16,5 kilometara spaja Paragovo sa početkom obilaznice oko Rume, treća deonica od 3,4 kilometra povezuje petlje Novi Sad - Jug i Petrovaradin Istok, dok četvrtu deonicu predstavlja sama obilaznica oko Rume duga 10,52 kilometra.

Na petlji Ruma, koridor se ukršta sa auto-putem Beograd-Zagreb i pravcem Ruma-Šabac.

Četvrti most u nastavku Bulevara Evrope

Paralelno sa ovim megaprojektom, u srcu Vojvodine uveliko napreduje i izgradnja četvrtog novosadskog mosta u nastavku Bulevara Evrope. Ovaj drumsko-biciklistički prelaz preko Dunava kod Šodroša povezaće novosadsku obalu sa Sremskom Kamenicom i budućim Fruškogorskim koridorom. Radovi su u poodmakloj fazi, temelji i stubovi su gotovi, dok se segmenti konstrukcije iznad reke uveliko spajaju.

Ključne karakteristike ovog objekta su:

Ukupna dužina: Oko 2,6 kilometara, računajući i dugački prilazni vijadukt.

Glavna konstrukcija: Deo iznad reke meri 880 metara. Izrađen je od prefabrikovanih segmenata armiranog betona ojačanih čeličnim kabelima, po ugledu na savremene viseće mostove.

Širina i profil: Ukupna širina iznosi 29,4 metra, što omogućava četiri kolovozne trake (po dve u oba smera) i obostrane pešačko-biciklističke staze široke dva metra.

Namena saobraćaja: Projektovana brzina je 80 kilometara na sat. Most je namenjen isključivo putničkom i lakom saobraćaju, dok će teški teretnjaci biti preusmereni na Fruškogorski koridor i nove obilaznice.

