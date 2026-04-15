Jaka konkurencija iz Kine: Reno planira ukidanje 15-20% inženjerskih pozicija

FRANCUSKI proizvođač automobila Reno objavio je da će ukinuti 15 do 20 odsto radnih mesta u svom globalnom inženjerskom sektoru zbog jake konkurencije iz Kine, što će pogoditi oko 2.000 zaposlenih u naredne dve godine.

Kompanija ne govori o klasičnim otkazima, ali napominje da će sprovesti reorganizaciju kroz nacionalne planove prilagođavanja, uključujući prekvalifikacije, interne transfere i odlazak zaposlenih kroz ranije penzionisanje ili dobrovoljne programe, prenosi Figaro.

Ovaj potez deo je plana "Spremni za budućnost", koji je predstavio novi generalni direktor Reno grupe Fransoa Prevo.

U kompaniji navode da će se inženjerske aktivnosti restrukturirati kroz novu podelu u tri kategorije, a to su razvoj kompletnih vozila, prilagođavanje postojećih platformi i industrijalizacija proizvodnje u fabrikama širom sveta.

Time se menja način rada inženjerskih centara firme Reno u zemljama poput Francuske, Rumunije, Indije i drugim državama.

Najveći deo inženjerskog kadra trenutno je koncentrisan u Francuskoj, gde se nalazi i glavni tehnički centar grupe, ali Reno ističe da će aktivnosti visoke dodatne vrednosti i razvoj vozila ostati u matičnoj zemlji.

Ova odluka dolazi u trenutku pojačane globalne konkurencije u auto-industriji, posebno u segmentu električnih vozila, gde evropski proizvođači sve više osećaju pritisak nižih troškova i bržeg razvoja azijskih rivala.

(Tanjug)