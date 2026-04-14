VAŽAN SIGNAL ZA DONOSIOCE ODLUKA U SAD: Pregovori između kupca i NIS-a teku u pravom smeru

14. 04. 2026. u 11:24

RAZGOVORI između glavnog kupca NIS-a i postojećih vlasnika teku u pozitivnom pravcu, što može biti važan signal za donosioce odluka u SAD, rekao je danas profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Insajder Video

- Pregovori koji se vode, pre svega sa mađarskim MOL-om, idu u dobrom toku i to je primarna stvar koju američka administracija želi da vidi i ni na koji način ne bi trebalo da opstruiše dalji tok dogovora - rekao je Lukić.

Na pitanje da li je održivo rešenje za NIS blizu, Lukić je kazao za RTS da mu se čini da postoji visoko interesovanje, s obzirom na sve neizvesnosti i rizike koji danas postoje u globalnoj ekonomiji, da ta transakcija bude završena.

- Na način da mi imamo obezbeđeno kontinuirano snabdevanje sirovom naftom i da koristimo Janaf kao glavni tok dopreme sirove nafte do naše zemlje, do NIS-ove rafinerije - dodao je Lukić.

- Konačna odluka o licenci, međutim, zavisi od OFAK-a, ali i šire političke strukture u Vašingtonu. OFAK je neko ko na kraju procenjuje i iza OFAK-a stoji kompletna američka administracija, jer OFAK funkcioniše pod Ministarstvom finansija SAD-

- Kao takav, ministar finansija SAD uvek ima direktan upliv u ono kako odlučuje OFAK, odnosno može da se informiše i naravno da preispituje neku inicijalnu odluku pre nego što dozvoli njeno odobrenje, a opet nad ministrom finansija stoji američki predsednik, koji takođe može svojom ingerencijom da utiče na odluku - objasnio je Lukić.

(Tanjug)

Bonus video:KARABURMA OBOJENA U PLAVO: Spektakl na povratku OFK Beograda na Omladinski stadion

ČADEŽ: Budućnost pripada onima koji povezuju tehnologiju, institucije, strategiju i ljudsko ponašanje
BUDUĆNOST ne pripada samo tehnolozima niti samo menadžerima, ona pripada ljudima koji mogu da povežu tehnologiju, institucije, strategiju i ljudsko ponašanje“, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), povodom završetka master programa na École Polytechnique , jednoj od najprestižnijih evropskih obrazovnih institucija.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU