KRIZA U NEMAČKOJ UZIMA MAHA: Kompanije stavljaju "katance na vrata", prevoznici u nezavidnoj poziciji

RASTUĆI troškovi energije i rada u Nemačkoj i sve veći ekonomski pritisak guraju mnoge kompanije na ivicu propasti, upozorilo je nekoliko udruženja transportne industrije kancelara Fridriha Merca u otvorenom pismu objavljenom u subotu.

Pozvali su Merca da brzo deluje po pitanju krize troškova, napominjući da su špediteri, logističke kompanije, drumski prevoz robe, kao i autobuski, taksi i operateri iznajmljivanja automobila posebno teško pogođeni, piše DPA.

Već postoji sve veći broj zatvaranja preduzeća i nesolventnosti, rekli su.

- Sa izbijanjem rata u Iranu i rezultirajućom naftnom krizom, sektori koje predstavljamo suočavaju se sa nepremostivim izazovima - navodi se u pismu.

(b92)

