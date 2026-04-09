ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA POREZ DO 15. APRILA: Važno podsećanje za preduzetnike i poljoprivrednike
PORESKA uprave Republike Srbije podseća poreske obveznike - preduzetnike, preduzetnike poljoprivrednike i preduzetnike druga lica koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit, da rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na Obrascu PPDG-1S za 2025. godinu, kao i plaćanje razlike poreza utvrđene po konačnom obračunu za 2025. godinu po podnetoj prijavi ističe 15. aprila tekuće godine.
Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, navedeni poreski obveznici dužni su da poresku prijavu na Obrascu PPDG-1S i poreski bilans na Obrascu PB 2 podnesu Poreskoj upravi najkasnije do 15. aprila tekuće godine koja sledi godinu za koju se utvrđuje porez, navodi se u saopštenju Poreske uprave.
Poreska prijava se podnosi isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.
Kako se ističe u saopštenju, nepostupanje u propisanom roku povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
(Tanjug)
