ENERGETSKA KRIZA TRESE EVROPU: Cena nafte ponovo skočila nakon novih tenzija na Bliskom istoku

EVROPSKI indeksi su danas uglavnom u minusu, a cena nafte je ponovo porasla na više od 97 dolara po barelu Prema podacima sa tržišta energenata, cena sirove nafte je u 9.30 sati porasla za 3,23 odsto na 97,419 dolara po barelu, a cena nafte Brent za 3,19 odsto na 97,748 dolara.

Kasno u sredu, predsednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Kalibaf optužio je Sjedinjene Američke Države da krše primirje manje od 24 sata nakon što je dogovoreno. Kalibaf je istakao kontinuirane napade Izraela na Liban, ulazak dronova u iranski vazdušni prostor i uskraćivanje prava Teheranu da obogaćuje uranijum, prenosi CNBC.

Američke vojne snage će ostati raspoređene oko Irana dok vlada u Teheranu u potpunosti ne ispuni "pravi sporazum", rekao je juče predsednik SAD Donald Tramp, upozoravajući da bi svako kršenje izazvalo snažan vojni odgovor.

Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 45,950 evra za megavat-sat. Indeks Frankfurtske berze DAX je pao za 0,43 odsto na 23.904,99 poena, francuski CAC 40 za 0,49 odsto na 8.221,98 poena, britanski FTSE 100 za 0,14 odsto na 10.588,95 poena, dok je moskovski MOEX porastao za 0,07 odsto na 2.767,09 poena.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16615 dolara. Cena zlata je pala na 4.707,65 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 5,8401 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu porastao za 2,85 odsto na 47.909,92 poena, S&P 500 za 2,51 odsto na 6.782,81 poen, a Nasdak (Nasdaq) za 2,80 odsto na 22.635,00 poena.

