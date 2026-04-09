CENE NAFTE PONOVO RASTU: Preokret na svetskim berzama energenata nakon što je Iran optužio SAD za kršenje sporazuma

В. Н.

09. 04. 2026. u 08:20

CENE nafte porasle su danas, nakon što je Iran optužio Sjedinjene Američke Države da krše elemente dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre, što je izazvalo zabrinutost da bi tenzije mogle da ponovo eskaliraju, i da poremete snabdevanje energijom.

ЦЕНЕ НАФТЕ ПОНОВО РАСТУ: Преокрет на светским берзама енергената након што је Иран оптужио САД за кршење споразума

Foto: Tanjug/ AP Photo/Gerald Herbert

Standardizovani finansijski ugovori kojima se trguje na Interkontinentalnoj berzi (fjučersi) za referentnu naftu "Brent" sa isporukom u junu skuplji su za 2,08 odsto, na 96,83 dolara, dok su fjučersi za američku sirovu naftu "West Texas Intermediate", sa isporukom u maju porasli za 2,86 odsto, na 97,27 dolara, prenosi CNBC.

Ovi potezi dolaze dan nakon što je američka sirova nafta zabeležila najveći pad cene u jednom danu od 2020. godine, pošto je postignut sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Velike svetske kompanije traže partnere u Srbiji
Preduzetnik

0 0

Velike svetske kompanije traže partnere u Srbiji

VODEĆE nemačke i međunarodne kompanije, uključujući ZF Group, Kirchhoff Automotive, GEDA, Villeroy & Boch i Mühlhoff Umformtechnik, učestvovaće na InterConnect B2B SME Matchmaking Conference u Beogradu, gde dolaze sa konkretnom potražnjom za novim dobavljačima i poslovnim partnerima u Srbiji.

09. 04. 2026. u 16:08

Politika
Tenis
Fudbal
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!