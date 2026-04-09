CENE NAFTE PONOVO RASTU: Preokret na svetskim berzama energenata nakon što je Iran optužio SAD za kršenje sporazuma
CENE nafte porasle su danas, nakon što je Iran optužio Sjedinjene Američke Države da krše elemente dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre, što je izazvalo zabrinutost da bi tenzije mogle da ponovo eskaliraju, i da poremete snabdevanje energijom.
Standardizovani finansijski ugovori kojima se trguje na Interkontinentalnoj berzi (fjučersi) za referentnu naftu "Brent" sa isporukom u junu skuplji su za 2,08 odsto, na 96,83 dolara, dok su fjučersi za američku sirovu naftu "West Texas Intermediate", sa isporukom u maju porasli za 2,86 odsto, na 97,27 dolara, prenosi CNBC.
Ovi potezi dolaze dan nakon što je američka sirova nafta zabeležila najveći pad cene u jednom danu od 2020. godine, pošto je postignut sporazum o dvonedeljnom prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
(Tanjug)
