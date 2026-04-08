NI 1.000 LJUDI NE DRMA STAKLO NAD KABLAROM: Uskoro upotrebna dozvola za vidikovac na planini kod Čačka

NA samom vrhu planine Kablar, tamo gde se nebo spaja sa čuvenim meandrima Zapadne Morave, sve je spremno za novu turističku eru Srbije.

Dokumentacija za završetak izgradnje, kao i završno testiranje izdržljivosti staklenog vidikovca uskoro će zvanično biti predata nadležnim državnim organima, a prema najavama, upotrebna dozvola biće izdata u narednih mesec dana.

Ovu buduću atrakciju, koja već sada privlači poglede čitavog regiona, iznenada je proteklog vikenda obišla predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ističući da je ovaj projekat pobeda upornosti i vere meštana nad brojnim opstrukcijama.

Brnabić, koja je bila jedna od ključnih inicijatorki izgradnje, naglasila je da se na vrhu Kablara oseća prelepo, jer je ostvaren projekat u koji su mnogi sumnjali.

- Ovo je još jedan san koji ostvarujemo. Najvažnije je što su u njega verovali Kablarci – oni su nam dali najveću podršku i kada su bili protesti i blokade. Nije bilo potrebe da država brani ovaj projekat, stali su ljudi odavde u njegovu odbranu. Za mene je ovo jedan od najlepših projekata, jer je ovo začetnik potpuno nove lokalne ekonomije i borbe za životnu sredinu - poručila je Brnabić tokom posete.

Finale VEĆ ovih dana, kako je najavila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, stručne ekipe Ministarstva građevinarstva izaći će na teren kako

bi uradile predmer i predračun za finalno uređenje puta.

Ona je dodala da će država sada fokus staviti na pomoć meštanima da sertifikuju svoja domaćinstva za seoski turizam, ali i na završetak svih pristupnih saobraćajnica.

Podsećamo, dobijanju finalnih dozvola prethodilo je rigorozno ispitivanje bezbednosti koje je otklonilo svaku sumnju u stabilnost ovog zdanja od čelika i stakla. Da bi se dokazalo da vidikovac može da izdrži hiljade posetilaca, na platforme je postavljeno probno opterećenje od ukupno 132 tone. Manja platforma testirana je sa 50 tona tereta, dok je veća izdržala opterećenja od 82 tone.

Inženjer Danijel Kukaras, profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, potvrdio je da su ovi testovi dokazali impresivne kapacitete objekta. Prema njegovim rečima, mala platforma može bezbedno da primi oko 600 ljudi, dok velika platforma može da izdrži čak 1.000 posetilaca u istom trenutku.

U ispitivanju su učestvovali vrhunski stručnjaci iz akreditovanih institucija poput Instituta za beton iz Zemuna i Centra za konstrukcije iz Subotice, čiji su izveštaji postali ključni deo pravnog procesa za dobijanje upotrebne dozvole. Kada se kapije vidikovca uskoro i zvanično otvore, turisti će moći da uživaju u spektakularnom pogledu uz garanciju maksimalne sigurnosti.