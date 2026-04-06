ČAK 15 ODSTO GLOBALNE PONUDE NAFTE NESTALO SA TRŽIŠTA: Sukob na Bliskom istoku i dalje pravi haos, reagovao i OPEK

ORGANIZACIJA zemalja izvoznica nafte (OPEK) i saveznici dogovorili su juče povećanje proizvodnih kvota za maj za 206.000 barela dnevno, dodajući da je povećanje proizvodnje uglavnom simbolično, jer ključne članice nisu u mogućnosti da značajno podignu proizvodnju usled poremećaja izazvanih ratom.

U saopštenju nakon virtuelnog sastanka, osam članica OPEK+, Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman, navelo je da će nastaviti da pažljivo prati tržišne uslove u cilju očuvanja stabilnosti.

Istaknuta je i zabrinutost zbog napada na energetsku infrastrukturu, uz ocenu da je obnova oštećenih kapaciteta skupa i dugotrajna, što dodatno utiče na dostupnost nafte na tržištu.

Povećanje kvota predstavlja manje od dva odsto količina izgubljenih zbog zatvaranja moreuza, ali izvori iz OPEK+ rekli su za Rojters da ta odluka signalizira spremnost za povećanje proizvodnje nakon ponovnog otvaranja plovnog puta.

Sukob je od kraja februara praktično blokirao Ormuski moreuz, najvažniji svetski pravac za transport nafte, čime je smanjen izvoz članica OPEK+ poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Iraka.

Cene sirove nafte porasle su na najviši nivo u poslednje četiri godine, blizu 120 dolara po barelu, što je dovelo i do poskupljenja goriva u svetu.

Američka investiciona banka Džej-Pi Morgan upozorila je prošle nedelje da bi cene mogle da premaše 150 dolara po barelu ukoliko prekid transporta kroz Ormuski moreuz potraje do sredine maja.

Procene ukazuju da je poremećaj u snabdevanju dostigao rekordne razmere, sa smanjenjem od 12 do 15 miliona barela dnevno, odnosno do 15 odsto globalne ponude.

