ITALIJA UVODI NOVA OGRANIČENJA ZA AVIONSKO GORIVO: Mera važi za četiri aerodroma do 9. aprila, otkriveno koje letelice imaju prednost
OGRANIČENjA za avionsko gorivo stupila su na snagu na italijanskim aerodromima u Milanu, Veneciji, Trevizu i Bolonji, i trajaće do 9. aprila, saopštila je italijanska filijala dobavljača, Er BP.
Pod ograničenjima za gorivo za avione su avioni Linate u Milanu, Marko Polo u Veneciji, Guljerlmo Markoni u Bolonji kao i aerodrom Trevizo, prenosi Skaj njuz.
U obaveštenju koje je poslato pilotima na aerodromima u Trevizu, Bolonji i Veneciji navodi se da će prilikom raspodele goriva za avione "prednost biti data letovima ambulantne pomoći, državnim letovima i letovima koji traju duže od tri sata".
Za sve ostale avio-kompanije "koje obavljaju letove kraće od tri sata, primenjivaće se maksimalna količina goriva od 2.000 litara po avionu", što je prosečnom putničkom avionu dovoljno za manje od sat vremena leta.
Za aerodrom u Milanu nije određeno posebno ograničenje, ali je pilotima rečeno da postoji "smanjena dostupnost mlaznog A1 goriva" do 9. aprila.
U slučaju Venecije, od pilota se traži da ponesu na avion "dovoljnu količinu goriva sa prethodnog aerodroma".
Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj procenjuje da oko 25 do 30 odsto snabdevanja mlaznim gorivom u Evropi potiče iz zemalja Persijskog zaliva, koje je trenutno ugroženo zbog rata u Iranu, i zatvaranja Ormuskog moreuza.
Neki prevoznici su zbog povećanja cena goriva već otkazali letove, dok je nekoliko drugih povećalo cene karata ili primenilo doplate.
Komentari (0)