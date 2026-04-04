PRETPLATILI STE DOPRINOSE? Evo kako da vam država vrati novac po novim pravilima

NOVI pravilnik, koji su zajednički donela tri ministarstva, uređuje postupak povraćaja više plaćenih doprinosa, ali i pravila pod kojima obveznici mogu da prestanu da plaćaju doprinose na ugovorene naknade tokom tekuće godine.

Reč je o propisu koji se direktno oslanja na Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i čiji je cilj da preciznije definiše procedure koje su do sada često izazivale nedoumice. U novom pravilniku objašnjeno je kako obveznik treba da postupi ukoliko tokom godine uplati doprinose na iznos koji premašuje najvišu godišnju osnovicu propisanu zakonom. U takvim slučajevima postoji pravo na povraćaj više plaćenog iznosa, ali se ono ne ostvaruje automatski, već kroz propisanu proceduru koja podrazumeva više koraka i uključivanje više institucija.

Izdavanje uverenja iz penzijskog osiguranja

Postupak počinje tek po isteku kalendarske godine, kada se saberu svi podaci o uplatama. Osnov za utvrđivanje prava čine evidencije organizacije nadležne za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje se ažuriraju na osnovu podataka iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Ti podaci potiču iz podnetih poreskih prijava, kao i iz uverenja o uplaćenim doprinosima za samostalne delatnosti i poljoprivredu koje izdaje Poreska uprava.

Da bi pokrenuo postupak, obveznik mora najpre da zatraži uverenje o osnovici na koju su doprinosi plaćeni u prethodnoj godini. Zahtev se može podneti od 1. marta naredne godine filijali nadležnoj prema mestu prebivališta ili boravišta.

Za osobe koje više ne žive u Srbiji, nadležnost se određuje prema poslednjem mestu osiguranja. Organizacija nadležna za penzijsko i invalidsko osiguranje ima rok od osam dana da izda traženo uverenje. Taj dokument sadrži detaljan pregled svih relevantnih podataka - od bruto prihoda i osnovica do iznosa uplaćenih doprinosa po različitim osnovama.

Posebno se evidentiraju zarade, ugovorene naknade, kao i prihodi iz samostalne i poljoprivredne delatnosti, uz ukupan zbir osnovica koji je ključan za utvrđivanje da li je zakonski limit premašen.

Šta ako podaci nisu potpuni?

Ukoliko podaci nisu kompletni, odnosno ako nisu blagovremeno dostavljeni u matičnu evidenciju, obveznik će biti obavešten da nema uslova za izdavanje uverenja. To znači da se postupak odlaže dok se evidencije ne ažuriraju, što može uticati na dinamiku povraćaja sredstava. Kada se uverenje dobije, sledeći korak je obraćanje Poreskoj upravi, kojoj se podnosi zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa na propisanom obrascu.

Uverenje iz penzijskog fonda predstavlja osnovni dokaz da je došlo do prekoračenja najviše godišnje osnovice i prihvata se kao relevantna dokumentacija za penzijsko i invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Pored povraćaja, pravilnik uređuje i situacije u kojima obveznici već tokom godine dostignu zakonski maksimum osnovice. U takvim slučajevima otvara se mogućnost da prestane obaveza plaćanja doprinosa na buduće ugovorene naknade, čime se izbegava dalje prekoračenje i potreba za naknadnim povraćajem.

Povraćaj doprinosa uz potvrdu PIO fonda

Da bi ostvario ovo pravo, obveznik podnosi zahtev organizaciji nadležnoj za penzijsko i invalidsko osiguranje, koja na osnovu raspoloživih podataka donosi rešenje.

U pojedinim slučajevima, kada podaci o uplatama po osnovu samostalne ili poljoprivredne delatnosti nisu evidentirani, obveznik je dužan da uz zahtev priloži odgovarajuće uverenje Poreske uprave. Doneto rešenje ima praktičnu primenu tek kada ga obveznik dostavi isplatiocu ugovorene naknade. Tek posle toga prestaje obračun i uplata doprinosa na buduće isplate u okviru iste kalendarske godine, što utiče na smanjenje troškova i administrativnog opterećenja.

