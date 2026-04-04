OD BANKOMATA ZARAĐUJE 1.500 DOLARA MESEČNO: Biznis koji radi dok spavate!
VILIJAM Baterton prvi put je na Instagramu i TikToku naišao na ideju o postavljanju bankomata kao dodatnom izvoru prihoda.
Kako kaže, posao mu je delovao kao relativno bezrizičan, osim početnog ulaganja od oko 2.500 dolara za kupovinu uređaja.
Ovaj inženjer elektrotehnike počeo je da razmišlja o dodatnoj zaradi nakon rođenja deteta, a iako je skeptičan prema pojmu "pasivnog prihoda", ističe da je posao sa bankomatima tome najbliži. Održavanje podrazumeva svega desetak minuta rada po dolasku, dok ostatak vremena uređaj praktično sam generiše prihod.
Mesečno ostvaruju oko 1.500 dolara profitaBaterton je sa poslovnim partnerom 2022. godine pokrenuo firmu u državi Vašington. Do marta 2026. imaju pet bankomata i tri automata za prodaju. Mesečno ostvaruju oko 1.500 dolara profita, što im pomaže da pokriju osnovne troškove poput rate za automobil i vrtića.
Početno ulaganje za jedan bankomat iznosi oko 5.000 dolara - oko 3.000 za uređaj, 1.000 za gotovinu u aparatu i još toliko kao rezerva. Ipak, moguće je proći i jeftinije kupovinom polovnih uređaja. Jedan od većih izazova bio je pronalazak banke koja želi dasarađuje sa operaterima bankomata, jer mnoge finansijske institucije izbegavaju ovu delatnost zbog rizika od prevara.
Zarada dolazi od provizije koju korisnici plaćaju prilikom podizanja novca.Visina naknade zavisi od lokacije i broja transakcija, a cilj je pronaći balans između cene i obima korišćenja. Baterton navodi da je prosečna naknada oko tri dolara i da je realno ostvariti prihod odoko 300 dolaramesečno po uređaju na dobroj lokaciji.
Ključ uspeha je izbor mesta. Najisplativiji su objekti koji rade sa gotovinom, poput frizerskih salona, prodavnica ili mesta gde su bakšiši česti. U pojedinim slučajevima, posebno na atraktivnim lokacijama, potrebno je deliti zaradu sa vlasnicima objekata.
Iako posao zahteva malo vremena, postoje i rizici. Krađe i vandalizam mogu značajno uticati na zaradu, a osiguranje nije uvek jeftino. Baterton navodi da mu je jedan bankomat ukraden, ali da je uspeo da nadoknadi deo gubitka prodajom delova.
Uprkos izazovima, smatra da je reč o stabilnom dodatnom izvoru prihoda koji uz dobru organizaciju može dugoročno da se isplati, prenosi Business insider.
(24sedam)
