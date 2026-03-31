EU UPOZORAVA GRAĐANE: Radite od kuće i manje putujte, nema povratka u normalu! U Srbiji potpuno drugačija situacija

ENERGETSKE posledice rata na Bliskom istoku će se dugo osećati i Evropska komisija priprema paket mera za pomoć građanima i kompanijama, rekao je komesar za energiju Dan Jorgensen. Dodao je da će predlog uključivati snižavanje poreskih stopa za električnu energiju i tarifa za prenosne mreže.

- Ne bismo trebalo da imamo iluzije da će posledice ove krize za energetska tržišta biti kratkotrajne, jer neće - izjavio je Jorgensen na konferenciji za novinare po završetku virtuelnog sastanka ministara energetike država članica EU.

Jorgensen je izneo podatke prema kojima je cena gasa u EU od početka sukoba na Bliskom istoku porasla oko 70 odsto, a nafte 60 odsto. Za uvoz fosilnih goriva u EU potrošeno je dodatnih 14 milijardi evra u mesec dana.

Komesar je pozvao članice Unije da na energetsku krizu odgovore koordinisano i da mere moraju biti ciljane i privremene. Takođe je istakao da EU pritom ne sme da zaboravi na svoj dugoročni cilj, postizanje pune nezavisnosti od uvoznih fosilnih goriva.

"Nema povratka u normalu u doglednoj budućnosti"

- Ova kriza nam još jednom pokazuje da se Evropa suočava sa temeljnom ranjivošću na spoljne energetske šokove, a to je povezano sa našom zavisnošću od uvoza fosilnih goriva - rekao je Jorgensen. - Energetska nezavisnost je put napred i strateški je imperativ sa ekonomskog i bezbednosnog stanovišta, ne samo zbog klime.

U govoru koji podseća na rane dane pandemije koronavirusa, Jorgensen je izjavio da se Evropa suočava sa "veoma ozbiljnom situacijom" kojoj se ne nazire kraj.

- Čak i da sutra zavlada mir, povratka u normalu neće biti u doglednoj budućnosti - rekao je.

Preporuke za uštedu i strah od energetske krize

Što više nafte uspete da uštedite, pogotovo dizela i avionskog goriva, to će nam svima biti bolje - rekao je Jorgensen, potvrđujući ranije medijske navode da Brisel želi da Evropljani manje putuju.

Pozvao je zemlje članice da slede savete Međunarodne agencije za energiju, koji uključuju rad od kuće gde god je to moguće, smanjenje ograničenja brzine na auto-putevima za deset kilometara na sat, podsticanje javnog prevoza, uvođenje sistema par-nepar za lične automobile, podsticanje deljenja prevoza i usvajanje štedljivijih vozačkih navika.

Dugoročno, pozvao je zemlje EU da udvostruče napore u izgradnji novih obnovljivih izvora energije.

- Ovo mora biti trenutak u kojem ćemo konačno preokrenuti situaciju i postati istinski energetski nezavisni - istakao je.

Jorgensenovi komentari dolaze u trenutku rastućeg straha da se svet suočava sa velikom energetskom krizom koja bi mogla nadmašiti i naftni šok iz 1970-ih i imati globalne ekonomske posledice uporedive sa pandemijom koronavirusa.

Otkako su SAD i Izrael pre više od mesec dana pokrenuli prve napade na Iran, cene nafte i gasa porasle su za čak 70 odsto jer je petina svetske snabdevenosti sirovom naftom i tečnim prirodnim gasom blokirana u Persijskom zalivu.

Sastanak bez konkretnih rešenja

Današnji sastanak ministara završen je bez konkretnih predloga, ali je Jorgensen obećao da će Komisija u bliskoj budućnosti objaviti paket mera na nivou cele Unije.

Prema osobama upoznatim sa razgovorima, razmatrane su državne pomoći, povećanje udela obnovljivih izvora i nuklearne energije radi jačanja energetske bezbednosti, kao i podrška predlogu Komisije za podsticanje biogoriva. Nordijske zemlje istakle su potrebu zaštite energetske infrastrukture.

Očekivanja od konkretnih poteza uoči sastanka bila su niska, prema izjavama više diplomata koji su želeli da ostanu anonimni. Cilj je, kako su naveli, bio usklađivanje delovanja.

U Srbiji sve normalno

Dok EU uvodi hitne mere zbog krize koja drma ceo svet, građani Srbije krizu gotovo i da ne osećaju.

Iako svet beleži rekordne cene goriva i probleme s rezervama, Srbija, zahvaljujući mudroj politici i odgovornom državnom vrhu koji se ponašao domaćinski, krizu je dočekala spremnije nego ostali.

Nema preporuka za rad od kuće, život se odvija normalno, a cene goriva su ostale na pređašnjem nivou.

Litar evrodizela do petka, 3. aprila koštaće maksimalno 213 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 188 dinara za litar.

Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 212 dinara po litru, a benzina 188 dinara po litru.

Ovo znači da je cena dizela porasla za jedan dinar, dok je cena benzina ostala nepromenjena.

Realna cena dizela bi bila bila 273 dinara, bez državne intervencije, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je objasnio da je država smanjila akcize kumulativno za 60 odsto.

Vučić: Da nije bilo reakcije države cene derivata na pumpama bi značajno porasle

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi cena naftnih derivata na pumpama u Srbiji značajno porasla u narednim danima da nije bilo reakcije države.

On je u obraćanju javnosti iz Predsedništva Srbije naveo da bi, prema trenutnim projekcijama, cena dizela umesto sadašnjih oko 213 dinara mogla da dostigne i 273 dinara, a potom i oko 290 dinara po litru.

"Mi ne zavisimo direktno od cene sirove nafte, odnosno cene Brenta, već od kotacija na Mediteranu koje kasne dan ili dva, nekada i tri dana. Računajte u narednim danima da ćemo doći do mnogo više neophodne cene", rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio da je država već preduzela određene mere kako bi ublažila udar na građane i privredu, uključujući privremeno zadržavanje cena do petka.

- Razgovaraćemo danas sa predsednikom vlade i ministrom finansija da vidimo koliki su naši finansijski baferi, koliki su nam jastuci i šta je to što možemo da podnesemo - rekao je Vučić.

On je upozorio da bi nastavak globalnih poremećaja mogao da dovede do ozbiljnih ekonomskih posledica.

- Ne znam da li vi razumete šta ovo znači. Biće potpuni kolaps sve u svemu ako se to nastavi. Ok mi ćemo izdržati 10, 15, 20 ili mesec dana duže, nego neki za koje su ljudi mislili da su i finansijski jači od nas, ali nisu. Sve u svemu ovo vodi ceo svet u propast, a posebno Evropu. Mi u Evropi ćemo najvišu cenu platiti što se tiče energetske nestabilnosti - naveo je predsednik.

Odgovarajući na pitanje da li ga to brine, Vučić je rekao da ne može da spava od toga što će sve što je urađeno i zašta smo se borili svetski ratovi da prospu u ambis.