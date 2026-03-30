NIJE SVE KAKO SE ČINI: Nekoliko biznisa deluje kao sigurna zarada a zapravo su najrizičniji

LISTA delatnosti za koje se odlučuje najveći broj privrednih društava i preduzetnika u Srbiji godinama je gotovo nepromenjena. Ipak, podaci ukazuju na zanimljiv fenomen - oblasti u kojima se otvara najviše firmi istovremeno su i one u kojima se najčešće beleže neuspesi.

Analiza tržišne dinamike pokazuje razliku u fokusu između klasičnih privrednih društava (DOO) i preduzetnika, mada obe grupe gravitiraju ka uslužnim delatnostima.

Šta najčešće otvara firme?

Kada je reč o novoosnovanim privrednim društvima, na vrhu liste popularnosti dominiraju trgovina i teška industrija, ali i savremene tehnologije. Najveći broj društava registruje se za sledeće delatnosti:

-Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

-Nespecijalizovana trgovina na veliko

-Računarsko programiranje i IT konsultantske aktivnosti

-Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem

Pored ovih, primetan je i značajan broj novih firmi u sektorima drumskog prevoza tereta, iznajmljivanja nekretnina, inženjerskih delatnosti, kao i sve popularnije trgovine na malo putem pošte ili interneta.

Preduzetnici verni zanatu i uslugama

S druge strane, preduzetnici se češće oslanjaju na zanatske i lične usluge. Iako je lista delatnosti slična onoj kod privrednih društava, redosled prioriteta je drugačiji. Među preduzetnicima su najpopularniji:

-Frizerski i kozmetički saloni

-Održavanje i popravka motornih vozila

-Specijalizovani građevinski radovi (poput postavljanja podnih i zidnih obloga)

-Dizajnerske delatnosti

Ideje za posao od kuće

U današnjem digitalnom svetu, u kome nam tehnologija pruža veću fleksibilnost u tome kako i gde radimo, mala kućna preduzeća dolaze u različitim oblicima.

Kreiranje aplikacija

Ako imate ideju za aplikaciju za pametne telefone koja život čini jednostavnijim ili ugodnijim, postati kreator ili programer aplikacija može biti idealno zanimanje.

Da biste započeli ovaj posao, verovatno ćete morati da obezbedite sredstva za razvoj aplikacije. Kao kreator aplikacija, možete da zaradite novac putem oglasa, kupovina u aplikaciji ili putem marketinga kada vaša aplikacija bude objavljena.

Copywriter

Oni su vešti i ubedljivi pisci koji pišu marketinške promocije i reklamne kampanje. Iako možete da steknete diplomu iz biznisa i marketinga da biste se ovim bavili, mnogi autori tekstova pohađali su onlajn-kurseve i postali vešti u pisanju.

Ulaganje u poljoprivredu

Ulaganje u proizvodnju kamilice na hektaru iznosi 700 evra, heljde hiljadu, žalfije 1.200, a belog sleza 1.300 evra. U proizvodnju bosiljka na hektaru potrebno je uložiti 1.100 evra, a višerodnih malina na 100 kvadratnih metara oko 1.500 evra, piše Blic.

Plastenička proizvodnja povrća bi se mogla pokrenuti sa 2.000 evra.

(Blic)