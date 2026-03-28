ULOŽI MALO, DOBIJ MNOGO: Nećete verovati koji posao donosi zaradu do 200.000 dinara mesečno

MOBILNO dubinsko čišćenje nameštaja poslednjih godina beleži sve veću potražnju, pa se tako mesečno može zaraditi i od 200.000 dinara.

Foto: Promo

Reč je o usluzi čišćenja sofa, fotelja, stolica, dušeka i tepiha direktno na adresi klijenta, uz korišćenje profesionalne opreme i specijalizovanih sredstava.

Za pokretanje ovog posla nije potrebno veliko početno ulaganje.

Osnovna oprema podrazumeva ekstraktor za dubinsko čišćenje, odgovarajuće deterdžente i prateći pribor, a ukupna investicija se najčešće kreće između 500 i 1.000 evra.

Takođe, posao je moguće započeti samostalno, bez dodatnih zaposlenih, što bi moglo da obezbedi čak i veću zaradu.

Zarada od čišćenja nameštaja

Kada je reč o zaradi, cene usluga variraju u zavisnosti od vrste i veličine nameštaja, ali se prosečan izlazak na teren naplaćuje nekoliko hiljada dinara, na primer:

trosed se naplaćuje oko 1.700 do 3.000 dinara

dvosed oko 1.500 do 2.500 dinara

stolice i fotelje od oko 1.200 dinara

U praksi, jedan izlazak na teren retko ide ispod 3.000 do 5.000 dinara, što mesečno može doneti i do 200.000 dinara u zavisnosti od količine posla i tipa usluga.

(24sedam)

