Ekonomija

ULOŽI MALO, DOBIJ MNOGO: Nećete verovati koji posao donosi zaradu do 200.000 dinara mesečno

K. Despotović

28. 03. 2026. u 07:39

MOBILNO dubinsko čišćenje nameštaja poslednjih godina beleži sve veću potražnju, pa se tako mesečno može zaraditi i od 200.000 dinara.

УЛОЖИ МАЛО, ДОБИЈ МНОГО: Нећете веровати који посао доноси зараду до 200.000 динара месечно

Reč je o usluzi čišćenja sofa, fotelja, stolica, dušeka i tepiha direktno na adresi klijenta, uz korišćenje profesionalne opreme i specijalizovanih sredstava.

Za pokretanje ovog posla nije potrebno veliko početno ulaganje.

Osnovna oprema podrazumeva ekstraktor za dubinsko čišćenje, odgovarajuće deterdžente i prateći pribor, a ukupna investicija se najčešće kreće između 500 i 1.000 evra.

Takođe, posao je moguće započeti samostalno, bez dodatnih zaposlenih, što bi moglo da obezbedi čak i veću zaradu.

Zarada od čišćenja nameštaja

Kada je reč o zaradi, cene usluga variraju u zavisnosti od vrste i veličine nameštaja, ali se prosečan izlazak na teren naplaćuje nekoliko hiljada dinara, na primer:

  • trosed se naplaćuje oko 1.700 do 3.000 dinara
  • dvosed oko 1.500 do 2.500 dinara
  • stolice i fotelje od oko 1.200 dinara

U praksi, jedan izlazak na teren retko ide ispod 3.000 do 5.000 dinara, što mesečno može doneti i do 200.000 dinara u zavisnosti od količine posla i tipa usluga.

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

