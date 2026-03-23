ZATVORENA PUMPA U HRVATSKOJ: Nestašica goriva uzela maha, meštani zabrinuti - Nije dobro (VIDEO)
HRVATSKA se poslednjih dana suočava sa nestašicama goriva, a jedna od dve pumpe u Udbini je zatvorena, dok ona druga radi samo do 13 sati.
Na pumpi koja je zatvorena pištolji za gorivo zakljuučani su katancima i zamotani plastičnim kesama.
Vlasnik pumpe Amir Veladžić tvrdi da je ta odluka bila neizbežna.
- Doneli smo odluku zato što nam je Vlada RH srezala cene u korenu. Plavi dizel nam je 20 centi ispod nabavne cene, obični dizel 7 do 11 centi. Nemamo nikakav interes da to prodajemo. Radnika treba platiti, a odakle - rekao je Veladžić za hrvatski RTL Danas.
Druga benzinska pupa u Udbini je Inina, ali ona radi samo do 13 sati.
- Nije dobro. Ova naša radi do 13 sati, a najbliža je u Gračacu. Teško, stvarno teško", požalio se Nikola iz Udbine za RTL Danas.
- Ja točim gde stignem, puno hodam, puno radim. Sad je borba - dodao je Ante iz Udbine.
Veladžić predlaže da se Vlada Hrvatske odrekne trošarina i uvede "plovni" PDV, da bi, kako kaže, imali barem dva do tri posto zarade.
- Mogli bismo da radimo, ali bez tih 11 do 14 centi mi ne možemo da preživimo - kaže vlasnik zatvorene pumpe.
Predsednik Udruženja Glas preduzetnik Boris Podobnik smatra da će ovakvi slučajevi biti sve češći.
- Niko nije toliko jak da radi s gubitkom. To znači da ste Deda Mraz, poklanjate gorivo. To jednostavno nije održivo - rekao je.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je pomoć malim distributerima.
- Dobiće moratorijum na otplatu kredita preko HAMAG BICRO-a. Vodimo računa i o njima - tvrdi Šušnjar.
Podobnik, međutim, smatra da je to dobar, ali nedovoljan korak.
- Mogu se smanjiti akcize za još 5 do 6 centi i PDV spustiti s 25 na 15 posto. Ovo su teška vremena, država se mora i zadužiti - uveren je Podobnik.
