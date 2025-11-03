PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD: Na aerodromu ga dočekala predsednica Skupštine Ana Brnabić (FOTO)
PREDSEDNICA Skupstine Ana Brnabić, jutros oko 2.20 dočekkala je prvi direktan let iz Astane za Beograd, kao rezultat dogovora dva predsednika Srbije i Kazahstana - Vučića i Tokajeva.
Avionska linija Beograd – Astana važan je korak u razvoju saobraćajnih, ekonomskih i kulturnih veza između dveju zemalja.
Direktni letovi sprovodiće se dva puta nedeljno modernim i udobnim avionom Boeing 737 avio-kompanije SCAT Airlines.
SCAT Airlines važi za jednu od najvećih avio-kompanija iz Kazahstana koju prati najdinamičniji razvoj. Za 25 godina postojanja obavlja letove na više od 60 domaćih i međunarodnih linija, a Kazahstan uspešno povezuje sa Evropom, Azijom i Bliskim istokom.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONA JE ZLA!" Ova poznata srpkinja je zaova Snežane Đurišić (FOTO)
"MALO je zla, ali je naša..."
02. 11. 2025. u 16:10
