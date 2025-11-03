Ekonomija

PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD: Na aerodromu ga dočekala predsednica Skupštine Ana Brnabić (FOTO)

В.Н.

03. 11. 2025. u 07:08

PREDSEDNICA Skupstine Ana Brnabić, jutros oko 2.20 dočekkala je prvi direktan let iz Astane za Beograd, kao rezultat dogovora dva predsednika Srbije i Kazahstana - Vučića i Tokajeva.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Avionska linija Beograd – Astana važan je korak u razvoju saobraćajnih, ekonomskih i kulturnih veza između dveju zemalja.

Foto: Novosti

Direktni letovi sprovodiće se dva puta nedeljno modernim i udobnim avionom Boeing 737 avio-kompanije SCAT Airlines.

Foto: Фото: Новости

SCAT Airlines važi za jednu od najvećih avio-kompanija iz Kazahstana koju prati najdinamičniji razvoj. Za 25 godina postojanja obavlja letove na više od 60 domaćih i međunarodnih linija, a Kazahstan uspešno povezuje sa Evropom, Azijom i Bliskim istokom. 

