Republika Srbija je 2025. godine uvela program podrške mladima za kupovinu prve nekretnine i ograničila kamatne stope na stambene kredite, uz učešće za kredit od samo jedan odsto vrednosti nekretnine. Takve kredite sponzoriše država. Međutim, oni koji ne ispunjavaju uslove osuđeni su da uzmu redovni stambeni kredit. Pojedine banke i dalje nameću visoke troškove i kamatne stope. One građane direktno dovode u dužničko ropstvo. Mladi bračni parovi i porodice često se suočavaju sa ratama stambenih, potrošačkih, gotovinskih kredita koje gutaju veći deo prihoda, prisiljavajući ih da prodaju porodične nekretnine ili dragocenosti kako bi izmirili dugove, što razara njihove živote i uništava budućnost.

AIK Banka je primer banke čiji uslovi stambenih kredita opterećuju klijente enormnim inicijalnim troškovima od 15.008,22 evra za kredit od 75.000 evra na 30 godina. Troškovi uključuju menice - 0,40 evra, kreditni biro - 2,20 evra, procenu nepokretnosti - 100 evra, overu založne izjave - 90 evra, upis hipoteke - 175 evra, naknadu za obradu - 350 evra, (minimum 250 evra), osiguranje nekretnine - 40,62 evra i obavezan depozit od čak 14.000 evra, kako stoji na sajtu Kamatica.

Ovi troškovi, posebno depozit, predstavljaju ogroman finansijski teret za mlade porodice, prisiljavajući ih da uzimaju dodatne zajmove još pre kupovine stana. Nominalna kamatna stopa (NKS) od šestomesečni EURIBOR + 2,35 odsto do 4,39 odsto dovodi do efektivne kamatne stope (EKS) od 4,72 odsto, sa mesečnom ratom od oko 294,23 evra, što je ukupno 105.922,70 evra za period otplate.

Rizik rasta EURIBOR-a može naglo povećati ratu, ostavljajući dužnike u bezizlaznoj situaciji. Ostali prateći troškovi tokom otplate iznose dodatnih 1.338,48 evra, dodatno pogoršavajući finansijski pritisak, pokazuju podaci na sajtu Kamatica.

Dok AIK Banka nameće ove uslove, postoje i druge banke kod kojih postoje povoljni uslovi, poput državne banke Poštanska štedionica, koja nudi znatno povoljnije opcije za stambene kredite u evrima sa osiguranjem NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita).



Iako NKS od 6M EURIBOR + 2,60 odsto rezultira EKS od 5,88 odsto i ukupnom otplatom od 108.198,90 evra, odsustvo skrivenih troškova i fleksibilnost, poput grejs perioda do 12 meseci bez dodatnih naknada, pruža veću sigurnost u poređenju sa AIK Bankom.

Gotovinski i drugi krediti i povoljnosti

U svojoj ponudi, što je moguće uporediti na sajtu Kamatica, Poštanska štedionica ide korak dalje nudeći jedinstvene proizvode koje AIK Banka ne ističe, poput kredita sa osiguranjem od nezaposlenosti (NKS 13,50 odsto, EKS 14,38 odsto, sa inicijalnim troškovima od samo 346 dinara), koji štiti klijente od gubitka posla.

Tu su i gotovinski krediti sa životnim osiguranjem uz NKS od 15,95 odsto i EKS 17,20 odsto, sa inicijalnim troškovima od 18.296 dinara, pružajući dodatnu sigurnost za porodice.

Osim toga, Poštanska štedionica ima kredite za refinansiranje bez osiguranja (NKS 6M BELIBOR + 6,76 odsto, EKS 12,77 odsto, sa inicijalnim troškovima od 346 dinara) i sa osiguranjem života (NKS 13,90 odsto, EKS 14,83 odsto, sa inicijalnim troškovima od 4.796 RSD), omogućavajući lakše refinansiranje postojećih dugova sa nižim troškovima u poređenju sa gotovinskim i refinansirajućim kreditima za penzionere AIK Banke (NKS 13,50 odsto, EKS 14,39 odsto, inicijalni troškovi 10.296 RSD), gde su naknade za obradu više (10.000 RSD).

Kada je reč o štednji, obe banke nude klasično oročenu štednju u RSD sa NKS i EKS od 4,00 odsto za 12 meseci i kamatom od 20.000 RSD na ulog od 500.000 RSD, ali Poštanska štedionica je bolja sa minimalnim iznosom od 10.000 RSD, dok AIK Banka dozvoljava 0 RSD, međutim Poštanska dodaje fleksibilnost sa periodima do 36 meseci bez prevremenog povlačenja, čime izbegava gubitak kamate.

Poštanska štedionica se takođe u povoljnostima za klijente ističe sa tekućim računom za prijem zarade ili penzije, gde je otvaranje besplatno, mesečna naknada od 110-145 RSD (70-90 RSD za penzionere), i bogatim uslugama poput platnih kartica, dozvoljenog prekoračenja, trajnog naloga, SMS obaveštenja, home bankinga i govornog automata, koje AIK Banka ne nudi u svom platnom računu sa osnovnim uslugama (mesečni trošak 150 RSD, ukupno godišnje 1.800 RSD).

Dodatno, Poštanska štedionica ima račun za ostale namene sa mesečnom naknadom samo ako postoje finansijske promene, uz online bankarstvo, mobilno bankarstvo, slanje izvoda na e-mail i SMS servis, što AIK Banka nema u ponudi.

Što se tiče kamata na minus, Poštanska štedionica je superiorna sa nižom kamatom na dozvoljeni minus od 16,19 odsto u poređenju sa 18,44 odsto AIK banke.

Ove razlike pokazuju da banke poput AIK svojim visokim troškovima i ograničenom ponudom gura klijente u finansijsku neizvesnost, dok druge, poput Poštanske štedionice sa svojim povoljnim uslovima i dodatnim opcijama nude stabilnost i podršku, omogućavajući građanima da izbegnu dužničko ropstvo i ostvare svoje snove bez nepotrebnog tereta.

