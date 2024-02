GREŠKA PILOTA UMALO DA BUDE KOBNA? Avion prilikom poletanja sa "Tesle" udario u svetlosnu signalizaciju i sa oštećenjima kružio sat vremena

PRAVA drama odvijala se nad Beogradom u nedelju uveče. Avion kompanije "Maraton erlajnz", koja obavlja letove za "Er Srbiju", prilikom poletanja sa aerodroma "Nikola Tesla, udario je u infrastrkturu, odnosno svetlosnu signalizaciju. Tom prilikom mu je oštećen deo trupa i krila. Mlaznjak "embraer E195", koji je leteo za Diseldorf, potom je sat vremena kružio iznad Beograda, i na kraju bezbedno sleteo u beogradsku vazdušnu luku, a niko od putnika i posade nije povređen. Prema neproverenim informacijama, na letu je bilo 106 putnika.

Foto: Printskrin Instagram/192_rs

Nezvanično se procenjuje da je do nezgode došlo jer je posada odlučila da poleti sa kraće piste, tako da nije bilo dovoljno vremena da se odvoji od tla i izbegne svetlosnu signalizaciju. Kako za "Novosti" objašnjava urednik specijalizovanog portala za vazduhoplovstvo "Tango siks" Petar Vojinović, avion se pre poletanja nalazio na pogrešnoj poziciji od prvobitno odobrene, na šta je kontrola letenja više puta upozoravala posadu "embraera" i tri puta im davala priliku da se odluče za povratak na ispravnu poziciju.

- Krivica za incident će najverovatnije biti na letačkoj posadi aviona - smatra Vojinović. - Kontrola letenja na tornju aerodroma "Nikola Tesla" uradila je, po svemu sudeći, izvrstan posao i pre poletanja aviona upozorili su pilota "embraera" da je moguće da je napravio grešku.

Letelica je, kako precizira, dobila odobrenje za ulazak na pistu oznake D6, što je posada prihvatila i jasno potvrdila i javila da prilazi toj poziciji. Međutim, iz nekog razloga, avion se nalazio na D5 poziciji i na pistu izlazi na toj lokaciji, čija je preostala dužina za poletanje samo 1.273 metra. Kako Vojinović navodi, kontrolor letenja je povišenim glasom pitao posadu da li znaju da su na poziciji D5, upozorio ih koliko metara je ostalo do kraja piste i u formi pitanja rekao da pretpostavlja da to neće biti dovoljno. Zatim im je rekao da sračunaju performanse za poletanje i da ukoliko je potrebno mogu da urade vožnju po pisti u suprotnom pravcu i vrate se do pozcije D6. Kontrolor ponovo još jednom pita da li je posada sigurna da može da poleti sa pozicije D5, na šta dobija potvrdan odgovor. Prema Vojinovićevim rečima, posle poletanja opet postavlja pitanje da li je sve u redu, a pilot odgovara da moraju da se vrate, jer su "dodirnuli nešto na zemlji". Zatim se proglašava vanredna situacija, odlazni i dolazni saobraćaj se obustavlja i ekipe za hitno reagovanje na aerodromu se stavljaju u pripravnost.

- Odgovornost za procenu performansi poletanja leži na posadi aviona, ne na kontroli letenja - kaže Vojinović. - Posada svakog putničkog aviona, u zavisnosti od atmosferskih uslova, težine aviona sa težinama putnika i tereta i dužine piste računa za sebe minimalnu potrebnu dužinu piste za poletanje. Posada bi, da je izabrala ispravnu poziciju D6, imala dodanih 1.076 metara piste za poletanje. Prema zvaničnim performansama za poletanje "embraera" za tip 195 LR, težinu poletanja aviona koji je pun putnika, sa gorivom za 500 milja, a od Beograda do Diseldorfa je oko 700, minimalna potrebna dužina piste za poletanje iznosi 1.432 metra.

NIJE BILO PANIKE ČLAN kabinskog osoblja "Maraton erlajnza" Marko Mrkšić rekao je da će 18. februar slaviti kao svoj drugi rođendan. On se, na svom instagram-profilu, zahvalio svima na brizi i podršci i istakao da je bitno da su svi živi i da se avion koji je poleteo za Diseldorf bezbedno vratio u Beograd. - Nijednog trenutka nije bilo panike među punicima i svi su pratili naše instrukcije - napisao je Mrkšić. - Hvala mojim kolegama, a pogotovo koleginicama Teodori i Eleni u kabini, gde smo brinuli o putnicima i svoj posao odradili profesionalno, zbog čega i jesmo tu.

Iz "Er Srbije" su u nedelju saopštili da je let JU324 iz Beograda do Diseldorfa, koji je obavljala partnerska kompanija, vraćen u Beograd, zbog tehničkih razloga, i da je bezbedno sleteo na beogradski aerodrom, a da bezbednost putnika nije bila ugrožena ni u jednom trenutku.

Kako Vojinović navodi, "Er Srbija" je sve avione "embraer" iznajmila od kompanije iz Grčke, "Maraton erlajnz", i to po tzv. wet lease principu, po kojem iznajmljuje avion, njegovo održavanje, osiguranje i posadu. Prema njegovim rečima, ta avio-kompanija do sada nije imala ozbiljnije incidente, niti nesreće od osnivanja 2017. godine.

"ČEŠLjAJU" I ISTRAŽITELjI IZ DANSKE ISTRAGOM incidenta najverovatnije će se baviti Centar za istraživanje vazduhoplovnih nesreća (CINS), nezavisno vladino telo - navodi Petar Vojinović. - Verovatno će zbog zemlje u kojoj je avion registrovan, u istragu biti uključeni i danski istražitelji. Prema klasifikaciji CINS ovaj događaj će najverovatnije biti označen kao "ozbiljna nezgoda". Centar mora u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o početku istrage da o tome obavesti nadležno Ministarstvo saobraćaj i nadležne međunarodne organizacije. Istraga može trajati najduže 12 meseci.