Preduzetnik

SEE 100 povezuje startape regiona sa investitorima i globalnom tehnološkom scenom

В.Н.

09. 10. 2026. u 14:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIVREDNA komora Srbije poziva startape iz 11 zemalja jugoistočne Evrope da se prijave za program SEE 100, u okviru kojeg će biti odabrano 100 najperspektivnijih startapa za učešće na događaju GITEX AI Belgrade, koji će biti održan od 25. do 27. maja 2027. godine tokom izložbe EXPO 2027 u Beogradu, a učesnicima će, pored izložbenog prostora, biti omogućeni sastanci sa investitorima, potencijalnim kupcima i velikim kompanijama, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

SEE 100 повезује стартапе региона са инвеститорима и глобалном технолошком сценом

Foto: Printskrin/TV Pink

- Pozivamo startapove iz cele jugoistočne Evrope, iz 11 zemalja ovde u okruženju - rekao je Čadež gostujući na televiziji Pink.

On je istakao da je povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima najvažniji deo podrške koju dobijaju odabrane kompanije.

- Ono što je najvažnije, organizujemo im sastanke sa investitorima, sa potencijalnim kupcima, velikim kompanijama - naveo je Čadež.

Na poziv mogu da se prijave inovativne kompanije iz različitih sektora, a među oblastima koje je Čadež posebno izdvojio su veštačka inteligencija, robotika i biotehnologija.

U okviru programa, kaže, predviđena je i posebna nagrada za finansijski sektor, odnosno fintek rešenja, koju je omogućila AikBank.

- Imamo i posebnu nagradu u okviru ovog poziva za finansijski sektor, za fintek - rekao je Čadež.

Čadež je naveo da su prijave već počele i da se do sada prijavilo nekoliko desetina kompanija.

Program SEE 100 deo je nastojanja da se inovativnim kompanijama iz jugoistočne Evrope omoguće veća međunarodna vidljivost i pristup investitorima i poslovnim partnerima, dok će njihovo učešće na GITEX AI Belgrade biti prilika za predstavljanje novih tehnoloških rešenja u okviru EXPO 2027.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima
Svet

0 0

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS, američki milijarder, suosnivač kompanije "Microsoft" i filantrop koji se kroz fondaciju „Gejts fondacija“ bavi globalnim zdravljem, klimatskim promenama i drugim društvenim pitanjima, objavio je na svom sajtu "GatesNotes" veoma zanimljivu priču o kemtrejlsima.

08. 10. 2026. u 19:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRETI VELIKA NESTAŠICA GASA U EU: Zalihe na istorijskom minimumu
Ekonomija

0 0

PRETI VELIKA NESTAŠICA GASA U EU: Zalihe na istorijskom minimumu

EVROPSKA unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od čak 14 milijardi kubnih metara, što odgovara oko sedam odsto potražnje bloka i količini energije dovoljnoj za snabdevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izveštaji Instituta za energetsku ekonomiju i finansijsku analizu (IEEFA) i Evropske mreže operatera prenosnog sistema za gas (ENTSO-G).

09. 10. 2026. u 10:34

Politika
Tenis
Fudbal
Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira

Tajanstveni kamen u Srbiji: Pokazuje put do zlata? - Legenda o zakopanom blagu na Jastrepcu intrigira