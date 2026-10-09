SEE 100 povezuje startape regiona sa investitorima i globalnom tehnološkom scenom

PRIVREDNA komora Srbije poziva startape iz 11 zemalja jugoistočne Evrope da se prijave za program SEE 100, u okviru kojeg će biti odabrano 100 najperspektivnijih startapa za učešće na događaju GITEX AI Belgrade, koji će biti održan od 25. do 27. maja 2027. godine tokom izložbe EXPO 2027 u Beogradu, a učesnicima će, pored izložbenog prostora, biti omogućeni sastanci sa investitorima, potencijalnim kupcima i velikim kompanijama, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Pozivamo startapove iz cele jugoistočne Evrope, iz 11 zemalja ovde u okruženju - rekao je Čadež gostujući na televiziji Pink.

On je istakao da je povezivanje sa potencijalnim poslovnim partnerima najvažniji deo podrške koju dobijaju odabrane kompanije.

- Ono što je najvažnije, organizujemo im sastanke sa investitorima, sa potencijalnim kupcima, velikim kompanijama - naveo je Čadež.

Na poziv mogu da se prijave inovativne kompanije iz različitih sektora, a među oblastima koje je Čadež posebno izdvojio su veštačka inteligencija, robotika i biotehnologija.

U okviru programa, kaže, predviđena je i posebna nagrada za finansijski sektor, odnosno fintek rešenja, koju je omogućila AikBank.

- Imamo i posebnu nagradu u okviru ovog poziva za finansijski sektor, za fintek - rekao je Čadež.

Čadež je naveo da su prijave već počele i da se do sada prijavilo nekoliko desetina kompanija.

Program SEE 100 deo je nastojanja da se inovativnim kompanijama iz jugoistočne Evrope omoguće veća međunarodna vidljivost i pristup investitorima i poslovnim partnerima, dok će njihovo učešće na GITEX AI Belgrade biti prilika za predstavljanje novih tehnoloških rešenja u okviru EXPO 2027.