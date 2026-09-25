NOVI TV ŠOU MARKA ČADEŽA: NovUm - upoznajte AI, jer AI već poznaje Vas!

VEŠTAČKA inteligencija (AI) već ulazi, ili još tačnije, već je ušla u vaš život. A da li Vi znate šta ćete s njom?

Foto: M.G./NovUm

AI danas i te kako može da rešava probleme, objašnjava lekcije i dijagnoze, uvodi novine u biznis. Ali ko će vama objasniti nju? Šta joj poveriti, kada sumnjati u odgovor i kako početi da je koristite ako niste programer? To je mesto gde počinje NovUm, nova autorska TV emisija Marka Čadeža posvećena tehnologiji koja menja našu svakodnevicu, a koju ćete svake nedelje od 20 časova gledati na Euronews Srbija.

Foto: M.G./NovUm

Povod za pokretanje ovakve emisije stao je u jednostavno pitanje: koliko je AI razumljiva ljudima koji treba da je koriste? Između razvoja novih alata i njihove stvarne primene ostaje prostor za nedoumice, strah i prevelika očekivanja. NovUm taj prostor otvara za razgovor, iskustva i praktične pokušaje.

- Odlučio sam da pokrenem NovUm, ili ’novi um’ kako god želite da pročitate ime novog serijala, zato što smo došli do trenutka kada AI više nije nešto što se tiče nekih stručnjaka, programera, ljudi koji za računarom tipkaju neke komande. Ne! AI se tiče svih nas! I zato NovUm - kaže Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

Od velikih obećanja do male, konkretne koristi

Čadež pokreće emisiju sa ciljem da publici približi upotrebu AI, njena ograničenja i odluke koje ostaju u rukama čoveka. Ideja je da gledalac nauči da postavlja bolja pitanja, prepozna koristan odgovor i proceni kada rezultat mora da proveri. U središtu NovUm-a je čovek koji pokušava da razume kako mu tehnologija može pomoći.

- Ljudi se negde plaše AI. Plaše se da će ih ostaviti bez posla, vidimo i da se plaše čak i oni koji stvaraju najmoćnije modele veštačke inteligencije. Strah od nepoznatog je sasvim normalan. I zato NovUm, da što više ljudi upozna AI. Ne kroz velike reči i priče o tome kako će izgledati svet za dve, pet, 10 ili 20 godina, već kroz ljude poznate i nepoznate, kroz kompanije i konkretna rešenja njihovih problema. Da vidimo šta AI danas može da uradi za nas - kaže Čadež.

Foto: M.G./NovUm

Emisija je namenjena širokoj publici: zaposlenima koji traže pomoć u poslu, roditeljima, učenicima, starijima i svima koji žele da se lakše snađu u promenama. Predznanje iz programiranja nije polazna tačka. Radoznalost jeste!

Od ekrana do prvog pokušaja "korak po korak" Segment NovUm "Uradi večeras" zamišljen je kao interaktivni deo u kome učestvuje i publika za TV ekranom. Reč je o praktičnom nastavku emisije u domu gledaoca. Zadatak koji svako može da ispuni uz malo volje objašnjava se na srpskom, korak po korak, kako bi publika mogla odmah da isproba konkretnu primenu AI. Važan je prvi korak: od radoznalosti do ličnog iskustva s AI.

Tri segmenta, jedno pitanje: kako ovo meni pomaže?

Emisija ima tri jasna segmenta. Prvi donosi iskustva običnih i poznatih ljudi o tome kako koriste AI, koje im obaveze olakšava, šta ih zbunjuje i gde joj ne veruju. Kroz njihove priče otvara se i pitanje promena navika: kako učimo, komuniciramo i organizujemo dan uz novu vrstu digitalne pomoći.

Foto: M.G./NovUm

Drugi segment ulazi u kompanije koje koriste AI. Gledaoci će videti novu tehnologiju na delu, ali i ljude i procedure koji stoje iza njene primene. Koji problem kompanija rešava? Šta dobijaju zaposleni i korisnici? Gde su granice rešenja? Takva pitanja približavaju stvarno poslovanje publici kojoj tehnološki pojmovi često malo govore.

Predznanje iz programiranja nije polazna tačka za korišćenje AI. Radoznalost jeste!

I treći segment pretvara gledanje NovUm-a u pokušaj. Svaka priča donosi praktičan zadatak koji publika može da isproba istog dana, uz objašnjenje korak po korak, na srpskom jeziku. Prednost imaju dostupni i besplatni alati kad god je to moguće, a teme se kreću od komunikacije i učenja do svakodnevnih obaveza.

Foto: M.G./NovUm