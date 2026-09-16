PKS potpisala ugovor o učešću na Ekspu 2027: Pokrenuta platforma za privrednike, uskoro Biznis karavan

PRIVREDNA komora Srbije (PKS) potpisala je danas ugovor o učešću na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, čime su stvoreni uslovi za snažnije uključivanje i konkretne aktivnosti srpske privrede u okviru specijalizovane izložbe.

FOTO: Tanjug Rade Prelić

Ugovor su, u Plejgraundu na Beogradskom sajmu, potpisali predsednik PKS Marko Čadež i direktor kompanije „Expo 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić, koji su poručili da je zvanično pokrenuta biznis platforma, namenjena svim kompanijama koje žele da se predstave u okviru specijalizovane izložbe i povežu sa međunarodnim partnerima.

Platforma je dostupna preko zvanične veb stranice na sajtu Ekspa, a domaći preduzetnici i kompanije mogu da se registruju i na jednom mestu predstave svoje proizvode, usluge, iskustvo i kapacitete. Međunarodni učesnici moći će da pregledaju njihove ponude i kontaktiraju firme koje odgovaraju njihovim potrebama.

FOTO: Tanjug Rade Prelić

Čadež i Jerinić najavili su i realizaciju Biznis karavana u opštinama i gradovima širom Srbije, gde će kroz neposredne razgovore privrednicima biti predstavljene poslovne mogućnosti koje Ekspo donosi i načini na koje mogu da se uključe.

- Partnerstvo Ekspa 2027 i Privredne komore Srbije nije nešto što je nastalo danas, već je nastalo onog dana kada smo krenuli u borbu da Ekspo dovedemo u Beograd i zaista je sada već nekoliko godina zajedničkog rada, promišljanja, osmišljavanja šta želimo od Ekspa da uradimo i šta Srbija dobija. Ovo partnerstvo može se opisati kroz tri reči šansa, partnerstvo i rast - rekao je Čadež.

FOTO: Tanjug Rade Prelić

- Nama je važno kao Privrednoj komori Srbije da svakom privredniku pošaljemo, i danas i kroz ovo partnerstvo, poruku šta treba da uradi pre Ekspa, da jasno definiše čime izlazi pred svet i da se dobro pripremi za razgovore sa svetskim kompanijama - dodao je predsednik Komore i istakao da privrednici treba da naprave listu željenih tržišta i partnera, dok je povezivanje sa potencijalnim partnerima posao PKS.

Poručio je da je najveća poslovna prilika koju Ekspo donosi Srbiji mogućnost da se za tri meseca napravi „kvantni skok“ za koji bi bez Ekspa bile potrebne godine, ako ne i decenije. Čadež podseća da će, pored GITEX-a, najvećeg svetskog sajma tehnologije, koji će svoje izdanje u Beogradu imati u okviru Ekspa 2027, Srbija u Beograd dovesti i druge vodeće svetske sajmove i poslovne manifestacije.

PKS će u okviru Ekspa imati svoj paviljon koji će, po rečima Čadeža, biti jedan od ključnih centara za predstavljanje srpske privrede i povezivanje domaćih kompanija sa međunarodnim partnerima.

Uoči potpisivanja ugovora, Čadež je održao i onlajn sastanak sa Saulom Singerom, koautorom knjige „Start-Up Nation“ i jednim od najpoznatijih svetskih autora i stručnjaka za inovacije, preduzetništvo i razvoj startap ekosistema. Tokom razgovora bilo je reči o potencijalu Ekspa 2027 da poveže srpske kompanije, startape i inovatore sa globalnim poslovnim i investicionim ekosistemom, kao i o tome kako Srbija može da iskoristi ovu manifestaciju za snažnije pozicioniranje domaće privrede na međunarodnom tržištu.

FOTO: Tanjug Rade Prelić

Direktor kompanije „Expo 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić je, nakon potpisivanja ugovora, izjavio da se u okviru biznis programa na Ekspu 2027 priprema šest tematskih poslovnih foruma i dvodnevni Globalni biznis i tehnološki samit, kao i više od 250 bilateralnih poslovnih događaja, više od 900 poseta delegacija i više od 50.000 poslovnih razgovora.

- Vrednost tog programa videće se i u onome što će uslediti: novim ugovorima, saradnji dobavljača, investicijama i zajedničkim projektima - rekao je Jerinić.

On je posebno istakao dolazak GITEX-a, navodeći da će ta manifestacija dodatno proširiti mogućnosti za susrete domaćih tehnoloških kompanija i startapa sa međunarodnim poslovnim partnerima i investitorima.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, sa temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Učešće na izložbi u Beogradu potvrdilo je više od 140 država, među kojima su i SAD i Japan. Očekuje se oko četiri miliona posetilaca.