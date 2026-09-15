Poziv srpskim kompanijama na poslovne konferencije u Budvi i Portonovom

SRBIJU i Crnu Goru spajaju snažne privredne veze, intenzivna trgovinska razmena i sve veće investicije, a dodatno unapređenje ekonomske saradnje dveju zemalja treba da bude usmereno na uklanjanje prepreka poslovanju, bolje povezivanje infrastrukture i snažnije povezivanje kompanija.

FOTO/V. Pilipović

To su danas u Podgorici poručili predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež i predsednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić, koji su razgovarali o konkretnim koracima za dalje unapređenje privredne saradnje i najavili organizaciju poslovnog foruma u Podgorici početkom naredne godine.

Iz Podgorice upućen je poziv poslovnoj zajednici Srbije da učestvuje na 15. Konferenciji o ekonomiji, koja će biti održana 30. septembra i 1. oktobra u Budvi, kao i na velikoj Investicionoj konferenciji 20. i 21. oktobra u Portonovom.

- Privrede Srbije i Crne Gore povezane su na brojne načine, od trgovine i investicija do svakodnevne saradnje kompanija. Srbija je Crnoj Gori najveći trgovinski partner, a srpske kompanije uložile su ovde više od milijardu evra. Privrednici se svakodnevno viđaju, posećuju i rade zajedno. Povezani smo na toliko mnogo načina, pa su nam povezani i problemi. Zato Nina i ja uvek osećamo potrebu da razgovaramo o tome šta možemo da uradimo da ekonomski odnosi budu još bolji - rekao je Čadež.

On je naglasio da je jedan od prioriteta uklanjanje infrastrukturnih i administrativnih prepreka koje usporavaju poslovanje, posebno na granici.

- Tu je problem graničnog prelaza i potreba da napokon dobijemo jedinstveni granični prelaz, koji bi značajno olakšao prevoz robe, ali i putnika. Inicijativa već postoji i to bi zaista trebalo ubrzati - rekao je predsednik PKS i kao važan korak za unapređenje poslovanja izdvojio i međusobno priznavanje laboratorijskih sertifikata, ocenjujući da sadašnje procedure privrednicima stvaraju dodatne troškove i oduzimaju vreme.

Kao jednu od strateški najvažnijih tema za obe ekonomije naveo je i bolje korišćenje železničkog pravca Beograd–Bar i Luke Bar.

- Za Srbiju, kao ekonomiju koja mnogo izvozi, taj pravac je od strateškog značaja. Zato su jedinstveni granični prelaz, međusobno priznavanje laboratorijskih sertifikata i bolje korišćenje železničkog pravca Beograd–Bar i Luke Bar tri velike teme na kojima želimo da radimo - rekao je Čadež.

On je posebno ukazao i na rastuće investicione veze, istakavši da srpske kompanije posluju u različitim sektorima crnogorske privrede, ali i da sve više crnogorskih kompanija ulaže u Srbiju.

- Kada pogledate kompanije koje su ovde ulagale, vidite da su prisutne praktično u svim sektorima od telekomunikacija i turizma do IT-a. Posebno me raduje što i crnogorske kompanije ulažu u Srbiju i što beležimo rast investicija crnogorskih privrednika kod nas. To je dobra stvar i pokazuje da odnosi idu u oba smera - rekao je Čadež.

Predsednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić ocenila je da je saradnja dve privrede intenzivna, ali da postoji značajan prostor za njeno dalje unapređenje.

- Zadovoljstvo mi je što smo danas u Podgorici sa predsednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom i što razgovaramo o budućoj privrednoj saradnji. Ona je svakako uvek intenzivna, ali uvek postoji prostor za unapređenje - rekla je Drakić.

FOTO/V. Pilipović

Čadež i Drakić razgovarali su i o organizaciji velikog poslovnog foruma u Podgorici početkom naredne godine, koji bi okupio vodeće kompanije iz Srbije i njihove crnogorske partnere, sa ciljem pronalaženja novih poslovnih prilika i konkretnih projekata za saradnju.

Drakić je pozvala kompanije iz Srbije da učestvuju na predstojećim poslovnim događajima u Crnoj Gori, pre svega na 15. Konferenciji o ekonomiji, koja će biti održana 30. septembra i 1. oktobra u Budvi, kao i na velikoj Investicionoj konferenciji koja će biti održana 20. i 21. oktobra u Portonovom.

Kako je navela, investiciona konferencija biće usmerena na strateške sektore razvoja crnogorske ekonomije, među kojima su obnovljivi izvori energije, održiva poljoprivreda, turizam, transport i digitalna infrastruktura.

- Pozivam sve privrednike iz Srbije da budu deo naših događaja. Kompanije iz Srbije su dobrodošle u Crnu Goru - poručila je predsednica crnogorske privredne komore.

Robna razmena Srbije i Crne Gore 1,57 milijardi evra

Ekonomske veze potvrđuju i podaci o robnoj razmeni. Ukupna robna razmena Srbije i Crne Gore u 2025. godini iznosila je 1,57 milijardi evra.

Izvoz Srbije u Crnu Goru dostigao je 1,44 milijarde evra, što predstavlja rast od 10,1 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je uvoz iz Crne Gore iznosio 131 milion evra.

U prvih šest meseci 2026. godine robna razmena iznosila je 774,5 miliona evra, dok sa Crnom Gorom posluje gotovo 6.800 kompanija iz Srbije.

Važan segment ekonomskih veza predstavlja i turizam. Tokom 2025. godine Crnu Goru je posetilo 461.262 turista iz Srbije, što dodatno potvrđuje intenzitet i značaj ukupnih ekonomskih i društvenih veza dveju zemalja.