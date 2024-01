„Agro Beograd 2024“ vraća proizvođačima i trgovcima i vraća se B2B proizvodnji

POSTROJENjE za odsumporavanje dimnih gasova u "Termoelektrani Nikola Tesla A" biće pušteno u probni rad do aprila. Ovo je danas najavila ministrka energetike Dubravka Đedović Handanović ističući da je to jedan od najvažnijih ekoloških projekata u našoj zemlji koji će obezbediti čistiji vazduh za građane Obrenovca i okoline, kao i smanjenje emisije sumpor-dioksida za oko 10 puta. Sistem za odsumporavanje dimnih gasova se u TENT A gradi na četiri bloka, od A3 do A6.