DA LI JE KOKOŠKA ŽIVELA U KAVEZU, ZATVORENOM ILI OTVORENOM PROSTORU? Broj na jajetu otkriva mnogo više nego što mislite

BROJEVI 0, 1, 2 i 3 odštampani na ljusci jajeta nisu slučajni - oni otkrivaju da li je kokoška živela u kavezu, zatvorenom prostoru ili je imala pristup otvorenom prostoru.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Kada kupujete jaja u prodavnici, verovatno prvo gledate cenu, veličinu i rok trajanja, ali postoji još jedan detalj koji može mnogo da vam otkrije o proizvodu. Naime, prvi broj odštampan na ljusci jajeta označava način na koji je uzgajana kokoška koja ga je snela – da li je živela u kavezu, zatvorenom prostoru, imala pristup otvorenom prostoru ili je bila deo organskog uzgoja.

Ove oznake nisu slučajne, već su propisane pravilima o kvalitetu jaja. U Srbiji postoje četiri osnovne oznake: 0, 1, 2 i 3, a svaka predstavlja drugačiji sistem uzgoja koka nosilja.

Razlika je važna za potrošače koji žele da znaju u kakvim uslovima su životinje držane pre nego što su jaja završila na policama prodavnica.

Šta znače brojevi 0, 1, 2 i 3 na jajima?

Prvi broj u oznaci na ljusci predstavlja način uzgoja kokoške.

Evo kako da ih prepoznate:

Broj 0 - organski uzgoj

Jaja sa oznakom 0 potiču od kokošaka koje se uzgajaju prema pravilima organske proizvodnje.

To podrazumeva pristup otvorenom prostoru, posebne uslove držanja i ishranu koja mora da zadovolji standarde organske proizvodnje.

Kod ovog sistema nije važan samo prostor u kojem životinje borave već i način na koji se hrane i kontroliše njihovo uzgajanje.

Broj 1 - slobodan uzgoj

Oznaka 1 znači da kokoške imaju pristup otvorenom prostoru, gde mogu da se kreću, borave napolju i ispoljavaju prirodno ponašanje.

Za razliku od podnog uzgoja, gde životinje borave isključivo u zatvorenom objektu, slobodan uzgoj podrazumeva mogućnost izlaska na otvoreni prostor.

To ne znači da kokoške ne borave u zatvorenom prostoru, već da imaju obezbeđen pristup spoljašnjem prostoru u skladu sa propisanim uslovima.

Broj 2 - podni uzgoj

Oznaka 2 označava podni uzgoj.

U ovom sistemu kokoške nisu zatvorene u pojedinačnim kavezima, već se slobodno kreću unutar zatvorenog objekta.

Ipak, to ne znači da imaju mogućnost izlaska napolje. One borave u halama i zajedničkim prostorima, gde imaju pristup hranilicama, pojilicama i mestima za nošenje jaja.

Upravo je to glavna razlika između podnog i slobodnog uzgoja – kod podnog uzgoja nema pristupa otvorenom prostoru.

Broj 3 - kavezni uzgoj

Oznaka 3 predstavlja kavezni, odnosno baterijski uzgoj.

U ovom sistemu kokoške se drže u kavezima unutar objekata, bez pristupa otvorenom prostoru i mogućnosti slobodnog kretanja po podu hale.

To je sistem koji se često nalazi u centru rasprava o dobrobiti životinja, jer su mogućnosti kretanja kokošaka ograničene.

Zato je važno da potrošači znaju šta ova oznaka znači kada biraju jaja u prodavnici.

Kako da pročitate celu oznaku na jajetu?

Pored prvog broja, na jajetu se nalazi i ostatak proizvođačkog koda.

On pruža dodatne informacije o poreklu proizvoda.

Na primer, ako na jajetu piše:

1-RS-12345

To znači:

1 – jaja iz slobodnog uzgoja.



12345 – identifikacioni broj objekta u kojem se uzgajaju koke nosilje.

Dakle, nije važno samo da pogledate broj već i ostatak oznake, jer tako možete da saznate i poreklo jaja.

Da li su skuplja jaja automatski i bolja?

Cena jaja često zavisi od načina uzgoja, troškova proizvodnje, proizvođača i prodajnog mesta.

Jaja iz organskog i slobodnog uzgoja mogu biti skuplja od onih iz podnog ili kaveznog sistema, ali sama oznaka načina uzgoja ne govori automatski da li su jaja svežija, ukusnija ili nutritivno vrednija.

Za kvalitet i bezbednost važni su i klasa jaja, pravilno čuvanje, rok trajanja i uslovi proizvodnje.

Zbog toga je najbolje da prilikom kupovine obratite pažnju na više podataka na ambalaži, a ne samo na cenu.

Jedna cifra može da vam otkrije mnogo više nego što mislite

Sledeći put kada budete kupovali jaja, obratite pažnju na prvi broj odštampan na ljusci.

Nula označava organski uzgoj, jedinica slobodni uzgoj, dvojka podni, a trojka kavezni uzgoj.

Iako je reč o maloj oznaci, ona potrošačima pruža važnu informaciju o načinu proizvodnje i uslovima u kojima su držane kokoške koje su snele jaja.

(Bizportal)

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