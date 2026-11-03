Poljoprivreda

"AVIONSKO VOĆE" Četiri puta skuplje od običnog, ali da li je zaista i ukusnije?

K. Despotović

03. 11. 2026. u 16:24

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PORED ananasa i manga, kod specijalizovanih prodavaca možete pronaći i papaju, pitaju ili zmajevo voće, marakuju, granadilje i bebi banane...

АВИОНСКО ВОЋЕ Четири пута скупље од обичног, али да ли је заиста и укусније?

Foto: JOYI CHANG / Alamy / Profimedia

Ako ste ikada probali ananas na Mauricijusu ili mango na Tajlandu, onda znate da uglavnom nemaju nikakve veze sa jadnim komadima voća koji u naše krajeve stižu nezreli, tvrdi i bez sočnih sokova.

Kupovina egzotičnog voća je obično lutrija - osim ako se ne odlučite za kupovinu voća "avion", za koje ćete platiti znatno više.

Šta je tačno "avionsko voće"

Etiketa "air" ili „airline fruit“ otkriva kako je voće stiglo u prodavnicu. Brži transport - avionom umesto brodom - omogućava kasniju berbu, a upravo je to tajna intenzivnijeg ukusa i više cene.

Ananas ne postaje slađi nakon berbe, pa stajanje na kuhinjskom pultu neće popraviti voće koje je ubrano sa premalo šećera. Zato je trenutak berbe posebno važan za njegov ukus. Za mango još uvek ima nade jer može da nastavi da sazreva nakon berbe, pa pravilno ubrano i skladišteno voće takođe može biti veoma ukusno.

Zašto je voće skuplje za avionski prevoz?

Glavni razlog je trošak vazdušnog prevoza. Ali zrelije voće takođe zahteva pažljivo rukovanje, pravilno pakovanje i dobro organizovano hlađenje i isporuku. Meki, nežni mangoi ostavljaju manje prostora za kašnjenja i greške nego čvršće voće namenjeno dužim putovanjima, piše Pun kufer.

U Hrvatskoj se avionski ananas može naći po ceni od približno osam do 16 evra po komadu, dok za kilogram avionskog manga treba izdvojiti oko 15 do 18 evra, u zavisnosti od prodavca i ponude.

Specijalizovani prodavci mogu pronaći i avionsku papaju, pitaju ili zmajevo voće, marakuju, granadilju i bebi banane, a ponuda zavisi od sezone i dostupnosti.

(Bizportal)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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